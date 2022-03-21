Ertuğrul Özkök: O hüzünlü sancağın parasını bakan kendi cebinden ödemiş

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart töreninde öpüp alnına götürdüğü sancağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi parasıyla Londra'daki bir müzayededen satın aldığına değindi. Özkök, "Doğruymuş. Parayı bakan cebinden ödemiş. Sonra bunu Cumhurbaşkanı'na hediye etmiş. Cumhurbaşkanı da Millî Savunma Bakanlığı’na vermiş. Evet Katar çöllerinde şehit kanıyla ıslanmış hüzünlü bir sancağın hikâyesi bu." ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisindeki "O hüzünlü sancağın parasını bakan kendi cebinden ödemiş" başlıklı yazısı şöyle:

"O sancağın izini 28 Ekim gününden beri sürüyordum.

Londra’daki Christie’s müzayede şirketi 4 Ekim 2021 günü bir Türk sancağını satışa çıkarıyordu.

Sancak hakkında fazla bilgi yoktu.

Ama burada konuştuğum insanlar bunun, 1893’te Katar’da saldırıya uğrayan bir Osmanlı birliğine ait olduğunu iddia ediyordu.

Hüzünlü bir sancaktı yani…

Arkasında çok fazla şehit verilen ve kaybedilen bir savaşın hatırası vardı.

Şimdi o sancak 129 yıl sonra Londra’da ortaya çıkmıştı.

4 Ekim'de Londra'dan gelen bir haber

Müzayede 28 Ekim 2021 günü Londra’da yapıldı ve Türkiye’den “biri” tarafından satın alındığı söylendi.

Ancak alanın adı verilmemişti.

Sancakla ilgili bilgiler orada kesildi.

İşte o sancağı ilk defa, 5 ay sonra, yani geçen hafta 18 Mart günü Çanakkale Köprüsü'nün açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde gördük.

Cumhurbaşkanı sancağı öpüp alnına götürmüştü.

18 Mart günündeki haberin satır araları

O sancağın hikayesini dün Hürriyet gazetesinde Musa Kesler’in haberinde okuduk.

1893 yılında Osmanlı birlikleri ile Katar’daki yerel aşiretler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalar uzayınca Katar’daki Osmanlı kalesine Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik takviye birliği gönderildi. Ancak bu birlik 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı. Birçok asker şehit oldu.

Birliğin sancağı işte o çatışmalarda kaybolmuş.

Yani saldıranların eline geçmiş. Belli ki arkasında da İngiltere olduğu için sancak oradan Londra’ya gitmiş.

Merak ettiğim konu, Londra’daki müzayede de sancağı kimin aldığıydı…

18 Mart günkü haberlerde satır arasında şöyle bir ifade vardı.

“Sancak ilgili bakanlık tarafından satın alındı.”

Satın alan ilgili bakanlık hangisiydi?

Tabii “ilgili bakanlık” denince aklıma ilk olarak Millî Savunma Bakanlığı geldi.

Hürriyet’teki haberde satır aralarında şöyle bir ifade vardı:

“Sancağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy” satın aldı.

Demek ki “ilgili bakanlık” oymuş diye düşündüm. Ancak o cümlenin ardında bir başka gerçek daha varmış. Bakan sancağın parasını cebinden ödemiş…”

Bakanı arayıp sorunca şunu öğrendim

Bu sabah bakanı arayıp sormak istedim.

Kendisi İzmir’de Çeşme Yarımadası projesini yerel kişilere yapılan bir tanıtım toplantısındaymış.

Yakın çevresinden biriyle konuştum.

Doğruymuş. Parayı bakan cebinden ödemiş. Sonra bunu Cumhurbaşkanı'na hediye etmiş.

Cumhurbaşkanı da Millî Savunma Bakanlığı’na vermiş.

Evet Katar çöllerinde şehit kanıyla ıslanmış hüzünlü bir sancağın hikâyesi bu."