Ertuğrul Özkök: Ne bölgeymiş burası be kardeşim, nereye düşmüşüz biz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Orta Doğu'da yaşanan süreci değerlendirdi. Rusya ve İran’ın Ankara büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldığını hatırlatan Özkök, "Ne bölgeymiş burası be kardeşim, nereye düşmüşüz biz" dedi.

Özkök'ün "Ne biçim bir Ortadoğuymuş bu be" başlığıyla (10 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nasıl bir bölgeymiş bu yahu...

Nereye düşmüşüz biz...

*

Kimse kimseyle üç gün yan yana yürüyemiyor...

Kimsenin kimseyle ittifakı beş gün sürmüyor...

*

Daha dün Türkiye, Suriye ve İran’ın en başındaki insanlar...

Her devletin en kudretli yöneticileri...

Bir yanda Erdoğan...

Öte yanda Putin...

Bir öbür yanda Ruhani...

*

İddialı bir adı var...

Astana uzlaşması...

Suriye’nin İdlib bölgesinde çatışmasızlık alanı kurma kararı alıyorlar...

Âlâyla vâlâyla bütün dünyaya ilan ediliyor...

*

Ve dün ne görüyoruz...

Rusya ve İran’ın Ankara büyükelçileri Dışişleri’ne çağrılmış...

Ve uyarılmış...

Neden?

Çünkü Suriye’de Esad güçleri İdlib’de ilerlemeye başlamış...

*

Daha dün yahu...

Daha dün anlaşmaya varılmıştı...

Bugün ortalık toz duman...

Türkiye o bölgede güya gözlem üsleri kuracaktı...

Ne Genelkurmay’dan bir açıklama var...

Ne hükümetten...

Kulağımıza gelen dedikodulara bakılırsa, planlanan 12 gözlem noktasından sadece 3’ü kurulabilmiş...

*

Ne bölgeymiş burası be kardeşim...

Nereye düşmüşüz biz...

*

Ne diyeyim...

Allah kurtarsın...