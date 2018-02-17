Ertuğrul Özkök: Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere verilen müebbet hapis cezaları, kafamı karıştırdı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları"na tepki gösterdi.

Özkök, aynı gün Türkiye'de bir yıldır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edildiğini hatırlatarak "Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan hakkındaki müebbet hapis cezaları ne yazık ki aklımı karıştırdı. Üstelik ortada böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı varken" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 11 Ocak tarihli kararında Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında "hak ihlali" gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Son 48 saatte birbirinden ilginç beş sürpriz gelişme" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Son 48 saatte olup biteni alt alta yazalım.

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- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile üç saati geçen bir görüşme yapıyor...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katılıyor...

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- İKİ: Arkasından iki taraf da gayet ılımlı bir açıklama yapıyor...

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- ÜÇ: Ama bundan daha ilginç başka bir şey var.

Dışişleri Bakanlığı, ertesi gün ABD ile stratejik işbirliği anlaşmamızın önemini vurgulayan bir basın açıklamasını bütün gazetecilere iletiyor.

Bunun anlamı şu:

İki ülke de ilişkileri iyiye götürmek istiyor.

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- DÖRT: Aynı saatlerde Başbakan Binali Yıldırım Almanya’da Şansölye Merkel’le sıcak bir görüşme yapıyor...

Görüşmeye girmeden önce “Artık geçmişi unutalım” anlamına gelen bir mesaj veriyor...

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- BEŞ: Ve dün öğle saatlerinde Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel serbest bırakılıyor.

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Şimdi oturup kendimize soralım...

Bu, Türkiye için çok iyi bir gelişme değil mi...

İnşallah gereksiz bir iyimserliğe kapılmamışımdır.

Keşke

Bu umudumun iyice artması için bir temennim daha vardı...

Diyordum ki, inşallah bütün öteki tutuklu gazeteciler, aydınlar ve siyasiler de serbest bırakılır...

İnanıyorum ki...

Bunları yapan Türkiye çok daha güçlü olacaktır...

Ama dün Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan hakkındaki müebbet hapis cezaları ne yazık ki aklımı karıştırdı.

Üstelik ortada böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı varken...