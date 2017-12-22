Ertuğrul Özkök: Müttefikine 'Esed' dersen meydan böyle aşirete kalır, Arap bakan çıkar ecdadına saydırır!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesindeki savaştan 6 ay önce “Benim idealim Suriye’yi Türkiye gibi bir ülke yapmak” sözlerini hatırlattı. Özkök, "Çocukluk hülyalarına kanıp o dostunu 'Esed'leştirirsen. Devletler yanından ayrılınca, Arap meydanı işte böyle aşirete kalır. Onun bakanı da çıkar senin ecdadına saydırır" dedi.

Özkök'ün, "Müttefikini ‘Esed’leştirirsen meydan böyle aşirete kalır" başlığıyla (22 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Müttefikini ‘Esed’leştirirsen meydan böyle aşirete kalır"

Davutoğlu kardeşim gördün mü bu işin nereye geldiğini...

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Suriye ayaklanmasından sadece 6 ay önce “Benim idealim Suriye’yi Türkiye gibi bir ülke yapmak” diyen insandı Esad...

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O meşum ayaklanmadan 6 ay evvel, “En mutlu gecem, Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin başladığı akşamdı. Çünkü Suriye Avrupa Birliği’ne komşu olacaktı” diyen insandı...

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Ama sen çıkıp ne olacağı başından belli bir “Müslüman kardeşliği” uğruna bu insana cephe alırsan...

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Çocukluk hülyalarına kanıp, stratejik derinlik safsatalarına inanıp, o müttefikinin ülkesini paramparça edecek ne idüğü belirsiz isyancılara destek verirsen...

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Yani o dostunu ‘Esed’leştirirsen...

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Yine o tuhaf, uçuk kaçık teorilerinle, “Müslüman kardeşliği” uğruna Mısır’ı karşına alırsan...

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Bir mezhep davası uğruna Irak’la papaz olursan...

Yani ülkeni, Arap âleminde devlet gibi ne kadar devlet varsa hepsiyle gırtlak gırtlağa getirirsen...

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Sonunda koskoca bir Müslüman mahallesinde Katar’la baş başa kalırız...

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Evet eyy Türkiyem.... Devletler yanından ayrılınca, Arap meydanı işte böyle aşirete kalır...

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Onun bakanı da çıkar senin ecdadına saydırır...

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Anlarsın ki, 100 yıl önce senin ecdadını sırtından bıçaklayan aşiret...

Bugün oraya gitsen, yine aynı şeyi yapacaktır...