Ertuğrul Özkök: Müslümanlarda da ırkçılık var mıdır; tehlikeli bölgelere girmek istemiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarları etrafındaki herkesin saha gözlemcisi izlediğini belirtti. Özkök, "Sosyolog tarafım kabarıyor, içimde bir soru büyüyor. 'Tamam orada var da Müslüman âleminde yok mu..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "".Tehlikeli bölgelere girmek istemiyorum. Ama geçen akşam, Müslüman stand-up’çı Hasan Minhaj’ın son programını izleyince 'Voovvv' dedim. İnanın nefesimi tutarak izledim.Bir Müslüman’ın ağzından ilk defa bu kadar güçlü bir özeleştiri dinliyorum. Hepinize tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

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