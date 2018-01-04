Ertuğrul Özkök: Müslüman'ın hiçbir yamuğu, yanlışı yok; bütün kabahat Batılı öcülerde...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İran'ın çeşitli kentlerinde yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı protestolarına yapılan yorumlar üzerine tepki gösterek "Yani Müslüman’ın hiçbir yamuğu, yanlışı yunluşu yok... Bütün kabahat Batılı öcülerde..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Üst akıl’ı tutulmuş Müslüman biraz da kendine baksan" başlığıyla yayımlanan (4 Ocak 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Al İran’da da millet sokağa çıktı ya...

Orada da aynı laflar...

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“Üst akıl”, “Emperyalistler...”, “Dış güçler...”

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Bir öcüler ordusu yani...

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İran’da Müslüman mahallesinin muktedir arkadaşı...

İran’da sokağa çıkan insan, kendi mahallenin insanı değil mi...

Eleştirdiği rejim, kendi Müslüman mahallesinin rejimi değil mi...

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Bağırıp çağırdığı kendi mahallesinin yöneticilerinin beceriksizliği, yolsuzlukları, zulmü değil mi...

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Yani Müslüman’ın

hiçbir yamuğu, yanlışı yunluşu yok...

Bütün kabahat Batılı öcülerde...

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Osmanlı 700 yıl yaşadı...

Cumhuriyet 94 yaşında...

İran 2 bin 500 yıllık devlet...

Arap devletlerinin Osmanlı’yı çıkarıp kendi devletlerini kurmasının üzerinden 100 yıl geçmiş...

*

Hâlâ emperyalistler, üst akıl, hâlâ kendi mahallesinin Müslümanına bidon kafalı muamelesi yapan demagoji ve yalanlar...

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Ne mağdur Müslüman’mış İran’ın, oranın buranın Müslüman muktediri be...

*

Hem iktidarda oturuyor...

Hem mağdur...

Hem üst akıl onu devirmeye çalışıyor...

Hâlâ da mağdur...

İyi mi...