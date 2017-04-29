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Ertuğrul Özkök: Müjde, yandaş yazarlar ansiklopedisi hazırlıyorum

"Sonradan gelmeler, eski minareler, kakılmışlar, takanlar, fetvacılar..."

29 Nisan 2017 11:06

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök"cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte iktidara yakın medya tarafından ileri sürülen "AKP içinde 'gizli hayırcı'lar var" iddiasıyla ilgili olarak "Müjde, yandaş yazarlar ansiklopedisi hazırlıyorum" dedi. 

Mahallede 'gizli hayırcı' kavgası sürüyor; kimler suçlandı, ne yazıldı, ne cevap verildi?

 

Ertuğrul Özkök'ün "İlişkide 'tık yok' ne demek" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Niye bu kadar içiyoruz

"Figaro’nun Düğünü”nde Kontes, Antonio’ya sorar:“Ama niye bu kadar içiliyor?”

Antonio yanıtlar:

“Bizi yabani hayvanlardan ayıran şey budur madam. Susamadığımız zaman içmek, canımız istediği kadar sevişmek...”

Benim niye opera sevdiğimi anladınız mı şimdi?

NOT: Bu cümleyi Gündüz Vassaf’ın Psychologies dergisindeki yazısından arakladım.

Müjde... Yandaş yazarlar ansiklopedisi hazırlıyorum

İktidar mahallesinde referandum kimyayı bozdu.Öyle birbirlerine girdiler ki, barıştırmak için benim araya girmem gerekecek.

Çünkü beni ortada görünce hemen hepsi birleşip bana dönüyor.

Neyse...

Dünden itibaren iktidar yanlısı köşe yazarları üzerinde çalışmaya başladım.

Güzel bir sınıflandırma yapacağım.

Sonra “Kim kimdir” gelecek.

Şimdilik bulduklarım şunlar:

“Sonradan gelmeler”, “Eski minareler” (soldaki eski tüfek kavramına karşılık şimdilik bunu buldum), “18’inci devletçiler”, “Eyaletçiler”, “Devrim muhafızları”, “Takkesiz Yakup Cemil’ler”, “Mahcup evetçiler”, “Dağdan gelenler”, “Kovulan bağdakiler”, “Mutlu Saray elitleri”, “Küskün Saray eskileri”, “Yeni yalı sınıfı”, “İçerdekiler”, “Komplo teorilerinde ikinci yeniciler”, “Yeni İttihatçılar”, “İkinciKadrocular”, “Muhafazakâr sürrealistler”, “Kakılmışlar”, “Kakanlar”, “Takanlar”, “Emin Çölaşan muhipleri”, “Pensilvanya mültecileri”, ” Anti-tetikçi zoraki İslamcılar”, “Fetvacılar”, “A330 mürettebatı”, “Mavi Marmaracılar”, “Beyaz muhafazakârlar”...

Ve daha bir çoğu...

Pek yakında...

 

 

 

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