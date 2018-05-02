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Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr modernlerin nargile gettoları tehlikede

"Öteki mekânlarda sigaraya izin verilmezken, muhafazakâr gençlerin gittiği yerlerde bu tolerans niye"

02 Mayıs 2018 14:15

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeşilay'ın nargileyle ilgili kamu spotlarına ilişkin olarak, "Bu demektir ki, muhafazakâr modernlerin nargile gettoları tehlikede..." dedi. 

Özkök, "Ne zaman nargile salonlarının önünden geçsem hep aynı manzara... Siyah takım elbiseli, sakallı genç insanlar. Çoğu başörtülü genç kadınlar... Bir Hukka manzarası yani..." ifadesini kullandı. 

"Yeni muhafazakâr burjuvazinin modern eğlence mekânı..." diyen Özkök, "Hep aynı şeyi düşünürdüm... Öteki mekânlarda sigaraya izin verilmezken, muhafazakâr gençlerin gittiği yerlerde bu tolerans niye... Önceki akşam televizyon seyrederken Yeşilay’ın bir kamu spotuna rastladım.Fena halde yükleniyorlar nargilecilere... Hem de “Hepatit B yapıyor” bile diyorlar... Benden söylemesi... Yakında onlar da hayat tarzları ile ilgili “endişeli muhafazakârlar”sosyal sınıfını oluşturabilirler" yorumunda bulundu. 

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