Ertuğrul Özkök: Mevlüt Çavuşoğlu 'Golf bir halk sporudur' demişti; yerinde incelemeye geldim

8 Haziran'da hayatını kaybeden iş insanı Erdoğan Demirören anısına, kurduğu golf kulübünde turnuva düzenlendi. Golfe ‘elit sporu’ dendiğini, aksine golfün sınıf ayrımını ortadan kaldıran bir spor olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da turnuvaya katıldı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Golf gerçekten bir halk sporu mu" sorusunu yönelterek köşesinde yorumladı. Özkök, "Bir golf sopası setinin fiyatı 700 dolar. Yani bugünkü kurla 4 bin 200 lira, Mesela İstanbul Golf Kulübü’nün yıllık aidatı 4.500 lira. Ayrıca hafta içinde oynadığınız zaman 18 delikli bir oyun için ‘buggy’ araba dahil 200 lira ödüyorsunuz. Karar sizin" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök, 'Golf bir halk sporudur' diyen Mevlüt Çavuşoğlu'nun aksine, golfün pahalı bir spor olduğunu kaydetti. Golf oynamak istenildiği takdirde maliyeti ne kadar sorusunun cevapları ise Özkök'ün yazısında şöyle yer aldı:

"Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın ödül töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na rastladım. “Golf bir halk sporudur” demişti, “Yerinde incelemeye geldim” dedim.

İşte öğrendiğim üç beş şey.

- İyi haber: Golf oynamak için en gerekli şey bir sopa ve bir top.

Bir golf sopası setinin fiyatı 700 dolar. Yani bugünkü kurla 4 bin 200 lira.

Üstelik bunu hayat boyu kullanabileceğiniz için birim maliyeti neredeyse sıfıra iniyor.

- Kötü haber: Golf oynamak için bir de oyun alanı lazım.

Bunun için de en az 500 bin metrekare alan gerekiyor.

İşte bu biraz problemli.

Onun için bir kulübe üye olmanız gerekir ki üyelik aidatı biraz farklı.

Mesela İstanbul Golf Kulübü’nün yıllık aidatı 4.500 lira.

Ayrıca hafta içinde oynadığınız zaman 18 delikli bir oyun için ‘buggy’ araba dahil 200 lira ödüyorsunuz. Karar sizin."

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