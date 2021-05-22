Ertuğrul Özkök: Memleketin onca meselesi varken hergele eşeği yazdım ve TT oldum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün kaleme aldığı “Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor” başlıklı yazısının Twitter’de Trend Topic (TT) olduğunu ifade ettiği bugünkü yazısında, “Biraz tuhaf değil mi” dedi.

Dünkü yazısının konularının, “Erkekte yüksek testosteron iyi midir kötü mü...”, “Angelina Jolie, yüzünde ve vücudunda yüzlerce arı ile fotoğrafçıya 18 dakika nasıl poz verdi...”, “Oscar alan hergele eşek Shrek 20 yaşında...” olduğunu belirterek, devamında şunları kaydetti:

"Emin Çölaşan her gün memleketin en ciddi meselelerini yazıyor ama hiç TT olmuyor"

"Sizce niye TT oldum... Acaba her gün memleketin en ciddi meselelerini yazan Emin Çölaşan’ın adı geçtiği için mi TT oldum diye düşündüm... Emin Çölaşan her gün memleketin en ciddi meselelerini yazıyor ama hiç TT olmuyor... Öyleyse ne?

Aniden aklıma geldi... Sakın o harika eşşek Shrek’i yazmam sayesinde TT olmasın... İçime bir şüphe düştü... Yoksa bana her gün “Memleketin bunca meselesi varken sen neler yazıyorsun” diyen bütün bu adamlar ve kadınlar, kendileri memleketin en ciddi meselelerini değil de “hergele eşekleri” mi okuyorlar... Vallahi ben 20 yıldır o hergele eşşeği seyretmekten hiç bıkmıyorum... Zaten seyrede seyrede ona benzedim..."

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