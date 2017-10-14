Ertuğrul Özkök: Melih Gökçek'in bildiği, güvendiği bir şey mi var ki gitmiyor?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak "Kadir Topbaş’ın çekindiği, korktuğu bir şey mi vardı da anında bıraktı? Melih Gökçek’in bildiği, güvendiği bir şey mi var ki gitmiyor?" dedi.

13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan ayrılması sonrası gözler, Melih Gökçek'e çevrilmişti. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak "Külliye karşısına yapacağımız müzenin detaylarını konuştuk" demişti. Erdoğan ise, "İstifa konusu da gündeme geldi" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Herkesin merak edip de soramadığı Melih sorusu" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Kaşını kaldırdığında başbakan gitti...

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Gözüyle işaret ettiğinde bakanlar gitti...

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Parmağıyla gösterdiğinde Güneydoğu’da belediyeler görevden alındı...

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İşaret bile etmedi, sadece dönüş uçağı ile ilgili bir espri yaptı...

Koskoca İstanbul Belediye Başkanı anında istifa etti...

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Cumhurbaşkanı gücünün doruğunda...

Amaaa...

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- Kaşını oynattı, Melih Gökçek üzerine alınmadı...

- Göz işaretleri yaptı...

Tınmadı...

- Külliye’ye çağırıp yüzüne söyledi...

Dışarı çıktı başka masallar anlattı...

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- Sonunda uçakta, üstüne basa basa, görev yaptığı süreyi gününe kadar söyleyerek, yani açık açık koordinatlarını vererek, “Hadi bırak artık” dedi...

Tık yok...

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Herkes soruyor...

- Kadir Topbaş’ın çekindiği, korktuğu bir şey mi vardı da anında bıraktı...

- Melih Gökçek’in bildiği, güvendiği bir şey mi var ki gitmiyor...

Direniyor...

Bir liderin ülkesine en büyük ihaneti ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aynen şöyle diyor:

“Kuzey Irak yerel yönetimi yaptığı hatayla oradaki halkın dünyaya kapalı hale gelmesine neden oluyor.”

Bir saniye bile düşünmeden şunu söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 100 haklı...

Bir liderin ülkesine yapacağı en büyük ihanet, “ülkesini dış dünyaya kapatmasıdır”...

Tıpkı Kuzey Kore gibi...

Tıpkı bir zamanların İran’ı, Irak’ı, Suriye’si, Libya’sı, Arnavutluk’u gibi...