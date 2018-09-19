Ertuğrul Özkök: Mehmet Barlas'a müjde, Esad'la ilk güzel sonuç alındı

Türkiye, Hama-Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağını duyurdu. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bu açıklamayla Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, "Bu yolu sana ait bir bölge gibi güven içinde kullanabilirsin" mesajı verdiğini, Esad'ın ise "Soçi görüşmesinde alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu"nu bildirdiğini kaydederek köşesinde yorumladı.

"Türkiye Esad’la mantık ilişkisine başlamıştır"

Bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısı sonucu yaşandığına dikkati çeken Özkök, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'a seslenerek, "Mehmet Barlas günlerdir yazıyordu. Türkiye artık direkt olmasa bile dolaylı biçimde Esad’la bir mantık ilişkisine başlamıştır" dedi.

Ertuğrul Özkök "Bacım niye hâlâ Venüs’e dönmedin" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese müjdeyi vermek istiyorum.

Suriye konusunda ilk somut olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasında Soçi’de yapılan görüşme iyi sonuç verdi. Bakın, son 48 saatte olanları alt alta yazayım.

- Bir: İlk adım: Türkiye ile Rusya İdlib bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere anlaştı.

- İki: Önemli açıklama: Açıklama dün Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Türkiye, Hama-Halep ve Lazkiye arasındaki transit yolun en geç bu yıl sonunda açılacağını ilan etti.

- Üç: Asıl önemli ayrıntı: Bu arada çok ilginç bir ayrıntı da şuydu: Bu yolun güvenliğinin sağlanması önerisi Türkiye’den geldi.

Bu ne demek biliyor musunuz?

“Esad’a ilk önemli jesti yapmak”demek.

Çünkü Suriye’nin 3 büyük şehri arasındaki bu yol muhaliflerin elindeydi ve Türkiye artık Esad’a, “Bu yolu sana ait bir bölge gibi güven içinde kullanabilirsin” dedi.

- Dört: Esad'ın adımı: Bu açıklamadan hemen sonra Şam rejiminden de “Soçigörüşmesinde alınan kararlardan memnuniyet duyulduğu” açıklaması geldi.

Kabul edelim ki bu Erdoğan için büyük bir diplomatik başarıdır.

Mehmet Barlas günlerdir yazıyordu.

Aklın yolu buydu. Türkiye artık direkt olmasa bile dolaylı biçimde Esad’la bir mantık ilişkisine başlamıştır."

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