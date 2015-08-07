Ertuğrul Özkök: Mehmet Barlas, HDP'ye oy verenlere geri zekâlı diyor!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah yazarı Mehmet Barlas’ın HDP’ye oy verenlerle ilgili kullandığı “zeka eksikliği” ifadesini bugünkü köşesine taşıdı. Daha önce Türkiye’deki seçmenler için Bekir Coşkun’un “göbeğini kaşıyan adam”, Yılmaz Özdil’in “bidon kafa” ifadelerini kullandığında tepki gördüğünü hatırlatan Özkök, Barlas’ı eleştirerek “Ben yanlış mı anlıyorum? Önce bildiri yayınlayan "Geri zekâlı" diyor. Hadi biz de bir zamanlar onların yaptığını yapıp genelleştirelim. Ne diyor bu arkadaş HDP'ye oy veren insanlara: ‘Geri zekâlı..." görüşünü dile getirdi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:



Barlas, Bekir Coşkun'la Yılmaz Özdil'i akladı

-Bekir Coşkun, "Göbeğini kaşıyan adam" dedi, o mahalle ayağa kalktı.

-Yılmaz Özdil, "Bidon kafa" dedi yine ayağa kalktı.

Bazı kimseler için kullanılan ifadeyi, genelleştirdiler, "AKP'ye oy veren herkese hakaret ediyor" dediler.

Buyurun dün Mehmet Barlas'ın, HDP'ye oy verenlerle ilgili sözlerine bakın.

"ZEKÂ EKSİKLİĞİ

Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan takıntılı nefretleri yüzünden HDP'ye oy verip Demirtaş'ı cilalayanların durumları 'Şeref'ten çok 'Zekâ' kavramı irdelenerek anlaşılmaz mı?

Bunlardan bazılarının şimdi 'Ne olacak bu memleketin hali' dedikten sonra devletle PKK'yı aynı kefeye koymalarını ve 'Silahlar karşılıklı sussun' çağrıları yapmalarını izlerken, bunların sorununun 'Şeref'le değil 'Zekâ' ile ilgili olduğunu görmüyor musunuz?"



* * *



Ben yanlış mı anlıyorum?

Önce bildiri yayınlayan "Geri zekâlı" diyor.

Hadi biz de bir zamanlar onların yaptığını yapıp genelleştirelim.

Ne diyor bu arkadaş HDP'ye oy veren insanlara:

"Geri zekâlı..."



* * *



Demek ki neymiş?...

Bu ülkede isteyen istediğine geri zekâlı diyebilirmiş...

Hele hele Ankara'da güçlü bir dayın varsa, sırtını o dayının iktidarına dayamışsan, bir de polis, yargı, istihbarat elindeyse...

Her şeyi diyebilirsin.



* * *



Öyleyse neydi Bekir'le Yılmaz'ın kabahati.

Onca çarmıha gerdiniz, onca linç ettiniz...