Ertuğrul Özkök: Meğer grup seks yapıyormuşuz

T24 - Hanefi Avcı'da ele geçirilen ses kayıtları ile ilgili adliyede ifade verdi. Özkök ifadesinde, "Eşimle telefonda konuştuğumuzu sanarken meğer grup seks yapıyormuşuz" dedi.

Devrimci Karargah örgütüne yardım etmek suçlamasından tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’da ele geçirilen ses kayıtları ile ilgili, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi.

İfade sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertuğrul Özkök hayli ilginç açıklamalarda bulundu.

Özkök "Biz eşimizle telefonda konuşup cilveleşirken bu konuşmanın yanlız kendi aramızda geçtiğini düşünüyorduk meğer grup seks yapıyormuşuz!" dedi.

Bu açıklamalar gazetecilerin gülüşmelerine neden oldu.

Özkök bu açıklamalarından sonra adliyeden ayrıldı.



