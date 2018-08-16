Ertuğrul Özkök: Meğer beni Allah korumuş; olay Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde rahip Andrew Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın hazırladığı iddianamede maklube yemeği tarifinin delil olarak kabul edilmesini yorumladı. Yazar Özkök, "Şu 'maklube' denilen yemek var ya.İşte ondan hiç hazzetmedim. Meğer beni Allah korumuş. Neden mi.Çünkü dün öğrendim ki “maklube” delil sayılmış...Ve bu olay Amerikan Senatosu’na kadar gitmiş. Vallahi beni işte o temel içgüdü kurtarmış" diye yazdı.

"Diyarbakır değil, 'Pensilvanya mutfağı'ndan"

Yazar Özkök, Amerikalı senatörün brifinginde 'maklube'yi 'Kürtlerin sevdiği yemek' diye tanıtmasına yönelik, "Biri ona bunun Diyarbakır değil, 'Pensilvanya mutfağı'ndan geldiğini söylemeli" dedi.

Yazar Özkök'ün yazısında dikkat çektiği noktalar şöyle:

Beni maklubeden rabbim korumuş

Vallahi de billahi de doğru söylüyorum...

Şu “maklube” denilen yemek var ya...

İşte ondan hiç hazzetmedim...

Bir zamanlar bütün muhafazakâr yazarlar o yemeğe övgü üzerine övgü düzerken ben hep uzak durdum...

Neden biliyor musunuz... Bir kere adını hiç sevmedim...

Kimse kusura bakmasın ama adı “maklube” olan bir yemeği yiyemem...

Meğer beni Allah korumuş...

Neden mi...

Çünkü dün öğrendim ki “maklube” delil sayılmış...

Ve bu olay Amerikan Senatosu’na kadar gitmiş.

Olayı anlatayım da siz de tedbirinizi alın....

İzmir’deki rahip Brunson davasının iddianamesinde varmış.

Kızı cezaevindeki rahibe maklube tarifi göndermiş.

Bu da FETÖ örgütü üyeliği için bir delil kabul edilmiş, iddianameye girmiş.

Senatör Thom Tillis de bunu Amerikan Senatosu’nda düzenlenen bir komite toplantısında fotoğrafta gördüğünüz gibi tablolarla anlatmış ve “Türkiye’de delillerin seviyesi bu” demiş...

Ben savcının işine karışmam...

Ama bu maklube olayı beni bitirdi yani...

İçimden gelen o duygu var ya...

Hani adı “maklube” olan bir şeyi ben yemem diyen...

Vallahi beni işte o temel içgüdü kurtarmış.

Biri senatöre söylesin

- AMERİKALI senatör brifinginde “maklube”yi “Kürtlerin sevdiği yemek” diye tanıtıyor.

Biri ona bunun Diyarbakır değil, “Pensilvanya mutfağı”ndan geldiğini söylemeli.

Yazının tamamı için tıklayın