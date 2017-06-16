Ertuğrul Özkök: Madem o TIR'ların içinde silah yoktu, verilmesi gereken ceza 3-5 bin liralık tazminat!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme salonunda tutuklanmasıyla ilgili olarak "Madem, devletin dediği gibi, o TIR’larda silah yoktu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan o haber de doğru değilmiş demektir. O zaman verilmesi gereken karar ya beraat ya da son günlerde bazı yandaş köşe yazarlarına verilen 'Yanlış haber vermek' veya 'İftira' olabilirdi" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Devlet bize o TIR'larda insani yardım var dediyse" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2017) yazısı şöyle:

BİLİYORUM, bazılarının kafasında bizlerle ilgili asla değiştiremeyeceğimiz önyargılar var.

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Büyük bir ihtimalle bu yazdığımın samimiyetine de inanmayacaklar...

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Ama madem “samimiyet” konusuna geldik, benim de sorgulayacağım bazı samimiyetler olacak.

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MİT TIR’ları olayı patladığında bize ne dendi?

“Bu TIR’larda ilkyardım, çocuk bezi ve sağlık malzemesi var.”

Devletimiz böyle dedi ve biz de devletimizin samimiyetine inandık.

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Enis Berberoğlu için suçlama neydi?

“Devlet sırrını açıklamak”, “Casusluk yapmak”...

Ortada ciddi hiçbir delil yok...

Her zamanki gibi sadece birkaç yazarın yazıp çizdikleri...

Yani, delilsiz, belgesiz yeni bir “adeta casusluk” olayı...

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Berberoğlu için verilen bu karar ne anlama geliyor?

Madem, devletin dediği gibi, o TIR’larda silah yoktu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan o haber de doğru değilmiş demektir...

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O zaman verilmesi gereken karar ya beraat ya da son günlerde bazı yandaş köşe yazarlarına verilen “Yanlış haber vermek” veya “İftira” olabilirdi...

O da 3-5 bin liralık bir tazminat.

Bu mahkûmiyet Türkiye aleyhine bir karardır

Hukuku bilen insanlar şu soruyu sormayacak mı...

Yani kararı veren hâkim, o TIR’larda silah olduğu ve Cumhuriyet gazetesindeki haberde “bu devlet sırrını düşmanlara verdiği” anlamına mı geliyor?

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Üzülerek söylüyorum ki, verilen karar hukukçu çevrelerce böyle yorumlanabilecek nitelikte.

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Dün konuştuğum bir çok AKP’li dahi, bunun “adaletin tecellisi” olduğuna inanmıyordu.

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Yorumu ne olursa olsun mahkemenin verdiği bu karar, ileride Türkiye’nin başına dert açacak nitelikte.

Umarım Yargıtay her yanıyla “siyaseten katl” anlamına gelen ve Türkiye’yi çok zor duruma düşüren bu kararı bozar.

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Bilelim ki olay Enis Berberoğlu meselesi değildir, Türkiye meselesidir.

Türkiye aleyhine verilmiş çok ağır bir karardır.

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Ve şundan emin olun, o kanlı ve vicdansız darbeyi yapanların ve yaptıranların tepe tepe kullanacakları bir karardır.