Ertuğrul Özkök: Libya’da savaşacak ‘farklı güçler’ kim?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, pazar akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimiz içinden değil. Farklı ekiplerden güçler orada çalışacak” sözlerine atıfta bulunarak, “Libya’da savaşacak ‘farklı güçler’ kim?” Sorusunu sordu.

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Özkök, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya’ya gönderilecek askerlerin kim olacağı, ne kadar olacağı konusundaki yetkiyi Cumhurbaşkanı’na verdi. O da bu yetkiye dayanarak kararını özetledi. Bizim askerimiz savaşmayacak, farklı ekipler muharip güç olacak. Peki kim olacak bu farklı ekipler”? Dünkü Guardian gazetesi oraya gönderilenlerin 'Syrian mercenaries' olduğunu yazdı. Yani 'Suriyeli paralı askerler' Bir süredir ortalıkta dolaşan dedikodu ise bunların Türk ordusu tarafından eğitilen “ÖSO” mensupları olduğu şeklindeydi. Yani yeni adıyla 'Suriye Milli Ordusu" ifadesini kullandı.

Özkök, " Benim görüşüme göre muharip olarak Türk askerini göndermemek doğru bir karar. Gönderilen kim olursa olsun bunların 'ÖSO’cu' olmamasına da dikkat etmekte yarar var. Çünkü o zaman Türk kamuoyunda da haklı olarak şu soru sorulacak: 'Türkiye bu insanları Suriye’de vatanları için savaşmaları amacıyla eğitti. Paralı asker olarak Libya’ya gitmeleri doğru mu' O nedenle en resmi ağızdan bunun duyurulması yerinde oldu.

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