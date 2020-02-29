Ertuğrul Özkök: Kurtuluş Savaşı’ndan beri en büyük tehditle karşı karşıyayız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sırasında 33 askerin şehit olmasının ardından kaleme aldığı yazıda, "Herhalde hepimiz şunun farkındayız. Kurtuluş Savaşı’ndan beri en büyük tehditle karşı karşıyayız. Üstelik tek cephede değil, birçok cephede savaşıyoruz" görüşünü savundu.

Özkök, "Suriye bir değil üç cephe... Karşımızda sadece 'Esad rejimi' yok, Rusya ve İran da var. PKK da var. Libya tek cephe değil. Karşımızda sadece Hafter yok; Rusya’nın Wagner’leri, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan... Doğu Akdeniz’de tek cephe yok. İsrail’inden Mısır’ına, Yunanistan’ından AB’sine herkes karşımızda. Filistin bile onlardan yana. Patriot’umuz yok. S-400’ümüz desen çalışmıyor.Yani güvenebileceğimiz bir tek milletimiz var. Kurtuluş Savaşı’nı yapmış ve kazanmış bu millet. Eğer topyekûn bir savaşa gireceksek. Bu aziz milletle gireceğiz..." ifadesini kullandı.

Özkök, "İşte o yüzden şimdi millet olma zamanıdır. Bu savaşın arkasına milletin, bütün milletin iradesini koyma, koyabilme zamanıdır. Bunun birinci şartı ise devletin de milletleşmesidir. Milletine, onun Meclisine kulak vermesi, onun sesini de dinlemesi ve ondan alacağı güçle direnmesi" düşüncesini dile getirdi.

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