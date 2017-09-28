Ertuğrul Özkök: "Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke" diyen Fuat Uğur da telekinezi kurbanı!

"Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke" diyen Türkiye yazarı Fuat Uğur'a Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten 'telekinezi' tepkisi geldi. Özkök, "Türkiye yazarı arkadaş, 'Bağımsız devlet', 'Kürdistan cumhuriyeti' ve bu bağımsızlığa karşı çıkanlara da 'Kürt düşmanı' demiş. Şimdi bu yazdığıma bakıp sakın ola ki kızmayın bu arkadaşa... Ben kendisini tanıyorum. Böyle saçma sapan şeyler söyleyecek çocuk katiyen değildir. O, iktidar ne derse onu yazar" dedi.

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün "Bakın o gün o bayrak niye göndere çekilmiş" başlığıyla (28 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hani herkes soruyor ya...

“Barzani Türkiye’ye geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na Kürdistan bayrağını niye çektiniz...”

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Cevabı geldi.

Hem de bugünlerde iktidarın en büyük destekçisi gazetenin en ateşli iktidar yanlısı yazarından.

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Adı Fuat Uğur...

Adı “Kürdistan 24” olan bir Kuzey Irak televizyonuna konuşuyor.

Bakın İstanbul’da havaalanına, Ankara’da Başbakanlığa çekilen Kürdistan bayrağı için ne diyor:

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- “Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke, Irak Anayasası, merkezi hükümetin anayasasıyla da zaten özerk bölge olarak tanımlanan, parlamentosu olan, cumhurbaşkanı olan, başbakanı olan bir özerk bölge deniliyor.”

- “Ben Türkiye’nin de adım adım buna yaklaşan bir tavır içinde olduğunu görüyorum.”

- “Kürdistan bayrağının asılması bunu tanımanın ön adımı olmak durumundadır. Çünkü Kuzey Irak diye tanımladığımız Kürdistan cumhuriyeti bana göre bir bağımsız devlet gibidir ona göre davranıyoruz zaten.”

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Ve en vurucu cümleyi en sona bırakmış:

- “Kürdistan Cumhurbaşkanı Barzani’nin, Türkiye’de ağırlanmasına, Kürdistan bayrağının asılmasına karşı olanlar aslında köken itibariyle Kürt düşmanıdır.”

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Anladınız mı şimdi iktidar Kuzey Irak’a niye Kürdistan diyormuş ve Barzanigeldiğinde, niye Kürdistan bayrağını göndere çekiyormuş?

Bence bu arkadaş da ikinci telekinezi kurbanı

Türkiye yazarı arkadaş, üç cümle içine üç kavram yerleştirmiş.

“Bağımsız devlet”, “Kürdistan cumhuriyeti” ve bu bağımsızlığa karşı çıkanlara da “Kürt düşmanı” demiş.

Yani bırakın referandumu, ona gerek kalmadan bile önce “Bağımsız Kürdistan cumhuriyetini tanımış”.

Şimdi bu yazdığıma bakıp sakın ola ki kızmayın bu arkadaşa...

Bence başdanışmandan sonra o da “ikinci telekinezi kurbanı”...

Kürdistan 24 televizyonuna konuşan o değil...

Telekinetik saldırı ile beynine girip onu böyle konuşturmuşlardır...

Ben kendisini tanıyorum.

Böyle saçma sapan şeyler söyleyecek çocuk katiyen değildir. O, iktidar ne derse onu yazar.

Siz asıl ona bunları söyleten telekinetik üst akıl kim, ona bakın.