Ertuğrul Özkök: Kocalarınız, oğullarınız orada insanların kafasını keserken neredeydiniz!?.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye ve Irak'a giderek IŞİD’e katılan kişilerin aileleri, kendilerinden haber alamadıklarını belirterek Dışişleri Bakanlığı'na başvurmasına tepki göstererek "İyi de kocalarınız, oğullarınız orada insanların kafasını keserken, gencecik Ezidi kızlarını seks kölesi yaparken neredeydiniz..." dedi.

Özkök, "Yürüyerek gidenler, şimdi kamyonla dönüyor...Giderken Suriye için tehlikeydiler... Dönerken bizim için..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "O kocalarınız kadınları seks kölesi yaparken neredeydiniz" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Simsiyah elbiselerini giymişler Meclis’e girmek istiyorlar...

Oraya alınmayınca Dışişleri Bakanlığı’na gitmişler...

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Bakıyorum IŞİD’lilerin ailelerinde bir telaş...

Eşlerinden, oğullarından, kızlarından haber alamıyorlarmış...

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İyi de kocalarınız, oğullarınız orada insanların kafasını keserken, gencecik Ezidi kızlarını seks kölesi yaparken neredeydiniz...

***

Onlar rahatsız ama bizler daha da rahatsızız...

IŞİD’lileri kamyonlara doldurup Türkiye’ye postalayan o iğrenç YPG anlaşmasına herkes en tiz, en bas perdeden saydırıyor...

Haklıyız da...

Bu caniler şimdi bizim ülkemize geliyorlar...

Kimse kusura bakmasın, ben başkalarına da saydıracağım. Hatırlıyorsunuz değil mi...

O kara adamlar ellerini kollarını sallayarak Suriye’ye giderken, aramızdan bazıları “öfkeli gençler” diye neredeyse sırtını sıvazlayacaktı bu katillerin...

***

Biz o günlerde de dedik...

Orası Peşaver olacak dedik...

Ilımlı muhalif diye eline silah verdiğiniz adamlar sınırı geçer geçmez bu katillere teslim olur dedik...

Bu El Nusra dediğiniz adamlar da o katillerin bir başka türlüsü dedik...

***

Kim haklı çıktı...

***

Yürüyerek gidenler, şimdi kamyonla dönüyor...

***

Giderken Suriye için tehlikeydiler...

Dönerken bizim için...