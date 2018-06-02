Ertuğrul Özkök: Kimse kendini temize çıkarmaya kalkmasın; FETÖ'yü, sağ muhafazakârlar palazlandırdı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) 45 yıl boyunca sağ muhafazakâr yönetimlerin palazlandırdığını söyledi. Özkök, "Fetullah Gülen örgütü, Türkiye tarihinin en büyük kumpasıdır ve bu kumpas Türk sağ muhafazakâr siyasetinin kolektif bir aymazlığıdır" dedi.

Özkök'ün "45 yıl önce peşine düşülen o esrarengiz adam kimdi" başlığıyla (2 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anlatacağım olay bir İzmir gazetesinde birinci sayfadan verilen şu dizi yazı anonsuyla başlıyor:

“Son yılların en esrarengiz siması ve oynadığı bölücü rolü açıklıyoruz...”

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Diziyi hazırlayan gazetecinin adı Nurdoğan Taçalan...

Mercek altına aldığı “esrarengiz” kişinin adı ise Yaşar Tunagür’dür...

Yaşar Tunagür o günlerde İzmir’de Nurcu faaliyetlerde bulunan biridir.

Adalet Partisi milletvekili Refet Sezgin’e yakın bir kişidir.

MİT’te hakkında tutulmuş oldukça kapsamlı bir rapor vardır.

İzmir’deki bütün dini faaliyetlerde onun adı ön plana çıkmaktadır.

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Ancak gazeteci, araştırmasını derinleştirdikçe, mercek altına aldığı bu kişiden daha da esrarengiz bir isme rastlayacaktır.

O izi de şöyle yakalamıştır.

Yaşar Tunagür, o güne kadar adı sanı fazla duyulmamış bir cami imamını Diyanet İşleri’ne tayin ettirmiştir.

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Sonunda çalışmasını Tunagür’den, perdenin arkasındaki bu din adamına doğru genişletir.

Karşılaştığı manzara gazeteciyi dehşete düşürmüştür. Karşısında İzmir’de ahtapot gibi her yere yayılmış tam bir “paralel gizli örgüt” bulunmaktadır.

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İşte o gün, yani 1971 yılında gazetecinin ortaya çıkardığı bu esrarengiz kişi Fetullah Gülen’dir... Gülen’in İzmir’de yargı ve polis içinde çok sayıda müridi vardır.

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Bu yazı dizisi, 1971 yılında, CHP yanlısı yayın yapan Demokrat İzmir gazetesinde bütün ayrıntıları ile yayınlanır.

Gazetecinin ortaya çıkardığı bu örgüt, 45 yıl sonra bir 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi kana boyayacak bir kalkışma yapacaktı.

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Şunu bilelim ki, bu örgüt 45 yıl boyunca bu ülkenin sağ muhafazakâr yönetimleri tarafından korunmuş, kollanmış, kol kola yürünmüş ve böylece palazlandırılmıştır...

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Şunu da bilelim ki, bu ülkenin birçok gazetecisi yıllardır bu örgütün tehlikesini bütün ayrıntıları ile defalarca ortaya koymuş, ama o gazeteciler her defasında adeta linç edilmiştir.

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Yani, öyle kimse kenara çekilmeye, başkalarını suçlayıp kendini temize çıkarmaya kalkmasın.

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Fetullah Gülen örgütü, Türkiye tarihinin en büyük kumpasıdır ve bu kumpas Türk sağ muhafazakâr siyasetinin kolektif bir aymazlığıdır...