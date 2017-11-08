Ertuğrul Özkök: Kavala'nın çocukluk arkadaşı Balyoz Davası'nı çökertmişti, şimdi Büyükada dosyasına el atıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Anayasayı ihlal" ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala hakkında "İllegal darbe toplantısı" yapıldı diye manşet atanlar için 'kötü' bir haber vereceğini belirterek "Balyoz davasını çökerten bilim adamı Dani Rodrik, Büyükada olayına da el attı" dedi. Rodrik'le Kavala'nın çocukluk arkadaşı olduğuna dikkat çeken Özkök, "İkinci Büyükada savcılarına da tavsiyem şu. Aman iddianamelerinizi çok dikkatli yazın. Karşınızda müthiş bir kamu avukatı var..." diye uyardı.

Ertuğrul Özkök'ün "Büyükada manşetçileri size kötü haberim var" başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Şu Büyükada’da “illegal darbe toplantısı” yapıldı diye manşetleri atanlar var ya...

Osman Kavala gözaltına alındıktan sonra, daha kendisine ilk soru sorulmadan onu linç eden gazeteler, köşe yazarları...

İşte sizlere kötü bir haberim var...

Hem de çok kötü...

Balyoz davasını çökerten bilim adamı Dani Rodrik, Büyükada olayına da el attı. İlk işaretini de geçen cumartesi gün New York Times’a yazdığı bir yazı ile verdi. Meğer Dani Rodrik geçenlerde tutuklanan Osman Kavala’nın sınıf arkadaşıymış.

Rodrik bir hukuki olaya el atınca, nasıl olağanüstü bir ciddiyetle çalıştığını ve Balyoz davasını bütün somut belgeleriyle nasıl lime lime ettiğini hep birlikte görmüştük.

Silivri FETÖ kumpasının çökmesinde onun çok büyük payı olmuştu.

İkinci Büyükada savcılarına da tavsiyem şu. Aman iddianamelerinizi çok dikkatli yazın. Karşınızda müthiş bir kamu avukatı var...

Birinci Büyükada olmadı şimdi ikincisine bakalım

Dün Yıldıray Oğur’un Karar gazetesindeki yazısından hareketle iktidar yanlısı bazı gazetelerde çıkan yalan haberlerin listesini vermiştim. Şimdi başka bir dava gündemimizde.

Yine, apaçık herkesin gözü önünde yapılan bir toplantı için “gizli toplantı”denilerek aynı şeyler tekrarlanıyor.

Aralarında yabancıların da bulunduğu insanlar gözaltına alındı, tutuklandı, hapislere atıldı.

Çoğu serbest kaldı ama şimdi de işadamı Osman Kavala ve ardından Dışişleri Bakanlığı’nın desteklediği bir think tank olan ORSAM’ın Başkanı Şaban Kardaş gözaltına alındı.

Birinci Büyükada masallarını uyduran gazete ve televizyonlar, bu defa Osman Kavala’yı manşetlerine taşıdılar.

Çürük iddia 1

Dava açılmayan toplantının darbe organizatörü dediler

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısıyla ilgili gazetelerde çıkan haberlere göre Kavala’nın tutuklama sebeplerinden biri şuydu: “15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz 2016’da Büyükada Splendid Otel’de yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden Henry Jack Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir ve şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı.”

- BİR: Büyükada’daki toplantının darbe toplantısı ve Henry Barkey’in darbenin organizatörü olduğuyla ilgili bir karar, kararı geçtik bir iddianame, hatta somut bir soruşturma bile ortada yok.

Peki bir insan, nasıl olup da “olmayan bir darbe toplantısının”organizatörü oluyordu?

- İKİ: Ayrıca Kavala, “darbe toplantısı olmadığı için dava bile açılmayan” bu toplantıya da katılmamış.

Çürük iddia 2

Aynı anda aynı semtte olmak delil sayıldı

Gelelim ikinci iddiaya...

Sedat Ergin’in yazdığına göre aralarındaki “olağanın ötesinde yoğun irtibatın”delilleri de 18 Temmuz 2016’da “İstanbul’da Karaköy’deki bir lokantada karşılaşıp ayaküstü sohbet etmeleri. İkinci delilse karşılaşmanın hemen sonrasında üç ayrı günde Barkey ile Kavala’nın cep telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal vermiş olması...”

Tesadüfen karşılaşınca ne konuşmuşlar?

Bir ortam dinlemesi mi var?

Hayır...

Peki aynı baz istasyonunda sinyal verdiklerine göre telefonla mı konuşmuşlar?

Hayır, aralarında bir telefon konuşması da yok...

Öyleyse ne var?

Sadece şu var.

İkisi Allah’ın bir günü, aynı saatlerde Karaköy’delermiş...

Deseniz ya, Allah hepimizi korumuş...

Maazallah bizler de aynı saatlerde orada olsaydık, demek ki kendimizi Büyükada davasından içeride bulacaktık.

Çürük iddia 3

Ne kadar örgüt varsa hepsinin yöneticisiymiş

Kavala’nın tutuklama talebindeki ikinci suçlama “Hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP-C, MLKP) aktif katıldığı ve destek verdikleri, kamuoyunda ‘Gezi olayları’ olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu” iddiası.

Allah aşkına, sokakta rastlaşsalar birbirlerinin boğazına sarılacak bu örgütlerin hepsini birden organize etmek iddiasına hangi ciddi insanı inandırabilirsiniz...

Çürük iddia 4

‘AB fonundan yararlanmayı istemek' diye suç yaratıldı

Yine iktidar yanlısı basında yazılanlara bakarsak, Kavala için öne sürülen delillerden birisi, gazeteci Aydın Engin’in Kavala’ya yazdığı bir mesaj.

“Cumhuriyet gazetesi Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilir mi” diye sormuş.

Haydaaa... Bu ülkede AB fonlarından yararlanmak ne zamandan beri suç oldu? Devletin bir sürü kurumu da onlardan yararlanıyor.

Mesela Osman Kavala’yı gözaltına alan Emniyet, mesela o iddiaları atan savcıların bağlı olduğu Adalet Bakanlığı...

- Diyeceğim...

- Dikkat edelim...

- Bu davada da Balyoz davasında yapılan hataların tekrarı ihtimali çok kuvvetli.

- İktidar medyasındaki arkadaşlara sesleniyorum.

- Geçmişte Silivri davalarında sizi çok zor duruma düşüren vahim hatalar yaptınız.

- Bunları tekrarlayıp ileride zor duruma düşmeyin.