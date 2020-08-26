Ertuğrul Özkök: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi konusunda bile duygu beraberliği kurulamadı, yeni bir dile ihtiyacımız var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Carlo Rovelli’nin ‘Zamanın Düzeni’ kitabını köşesine taşıdı. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi konusunda bile bir duygu beraberliği kurulmadığını belirten Özkök, "Yeni bir dile ihtiyacımız

Özkök, "Rovelli’nin en çarpıcı sorularından biri şu: 'Gerçeği en iyi anlatan dilbilgisi kuralı nedir?'Fiiller mi? Sıfatlar mı? Zamirler mi? Özneler mi? Aradan çekilip sözü ona bırakıyorum: 'Pek çok modern dilbilgisinde fiiller, ‘geçmiş zaman’, ‘şimdiki zaman’ ‘gelecek zaman’ olarak çekilir. Bu, evrenin çok daha karmaşık olan gerçek zamansal yapısından söz etmek için uygun değildir. Dilbilgisi, doğanın zengin yapısını kavramaktaki belirsizliğinin farkına varmamızdan önce bizim kısıtlı deneyimlerimizle oluşmuştur.” ifadesini kullandı.

Özkök, "Şimdi anlıyor musunuz, Karadeniz’de bulunan bir doğalgaz rezervi konusunda bile niye bir duygu beraberliği kuramadığımızı... Çünkü yeni bir dile ihtiyacımız var... '-di’li' geçmişe saplanıp kalmışız... Veya '-cek, -cak’lı' konuşuyoruz... Oysa karmaşıklaşan şu 21’inci yüzyıl ufkunda yeni zaman kiplerine, fiillere, sıfatlara, zamirlere ihtiyacımız var... Artık 'trolleşmiş' bir şimdiki zaman kipiyle, birbirimizi ve dünyamızda olup biteni anlamamıza hiç imkân yok." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın