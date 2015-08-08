Ertuğrul Özkök: Jöleli Erdoğan'ın uçağından indirildi mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Uzakdoğu gezisinde uçağına çağırılmayan Cumhurbaşkanı’nın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut’un gözden düştüğü iddiasını dile getirdi. Özkök, bu iddiayı destekleyen kesimlerin "Uzakdoğu, Jöleli'nin özel ilgi alanıydı. Çünkü konuşmalarında ve yazılarında hep Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne bindiriyor, Uzakdoğu ile ilişkilere çok özel önem veriyordu. Dolayısıyla onun bu geziye alınmaması, gözden düştüğüne işaret eden çok kuvvetli bir işarettir" argümanını kullandığını ifade etti.

"Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum" diyen iş adamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star ve Akşam gazeteleri ile Kanal 24’ten çıkarılan gazeteciler Yusuf Ziya Cömert ve Nihal Bengisu Karaca’nın yeniden uçak kadrosuna alındığına, Mustafa Karaalioğlu’na da Saray'a davet edilerek iade-i itibar yapıldığına dikkat çeken Özkök, “Şems Ethem medyasının gadrine uğrayanlar Saray nezdinde yeniden yükselişe geçti...” yorumunda bulundu.

Ertuğrul Özkök’ün “Jöleli A330’dan indirildi mi?” başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

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Saray Kremlinologlarından gelen son bilgi şu.

Jöleli namıyla ünlenen başdanışman, Cumhurbaşkanı'nın son Uzakdoğu gezisinde A330 kadrosuna alınmamış.





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Uçağa alınmamak, "Jöleli'nin artık gözden düştüğü" şeklinde yorumlanabilir mi...

Hakkaniyetli olalım, çünkü lehine olabilecek bir bilgi var.

Cumhurbaşkanı daha önce de bazı gezilerine Jöleli'yi almamış.

Bu durumda, kesinlike gözden düştü demek için henüz erken.

Ancak bazıları "Kesinlikle gözden düştü" yorumu yapıyor.

Kaynağım onların argümanını da şöyle açıklıyor:

"Uzakdoğu, Jöleli'nin özel ilgi alanıydı. Çünkü konuşmalarında ve yazılarında hep Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne bindiriyor, Uzakdoğu ile ilişkilere çok özel önem veriyordu. Dolayısıyla onun bu geziye alınmaması, gözden düştüğüne işaret eden çok kuvvetli bir işarettir."

Saray'ı izlemeye devam.





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- NOT: Kremlinolog, Sovyet döneminde Komünist Parti yönetimindeki değişimleri değerlendiren uzmanlara denilirdi. Bunlar her Ekim Devrimi töreninde Lenin mozolesinin üzerine dizilen yöneticilere bakıp partinin gözünde kim yükseliyor kim düşüyor tahmini yapardı.







Şems'in gadrine uğrayanlara Saray nezdinde iade-i itibar







A330'un Uzakdoğu gezisinde çok dikkati çeken bir gazeteci daha vardı.

Star gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Yusuf Ziya Cömert.





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Şems Ethem, Star ve Akşam grubunu tekrar satın aldıktan sonra 3 yöneticinin işine son vermişti.

Bunlar Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan.

Şems Ethem ayrıca Nihal Bengisu Karaca ve Ali Bayramoğlu'nun televizyondaki programına da son vermişti.

Şimdi son bilançoya bakınca şöyle bir tablo önümüze çıkıyor.

- Şems Ethem'in işten çıkardığı Yusuf Ziya Cömert ile Nihal Bengisu Karaca, A330 kadrosuna alındı.

- Mustafa Karaalioğlu, Saray'a davet edilerek iade-i itibar yapıldı.

- Ali Bayramoğlu yeniden göze girdi.

- Bu arada bir başka sürpriz de Star gazetesinin epeydir cezalı yazarı Halime Kökçe'nin de son gezide A330 kadrosuna alınmasıydı.



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Bütün bunlar şu sonuca gidiyor:

Şems Ethem medyasının gadrine uğrayanlar Saray nezdinde yeniden yükselişe geçti...





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