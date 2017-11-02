Ertuğrul Özkök: İyi bir rüya istiyorum; Erdoğan toplumun öteki yüzde 50'sine açılım yapsa

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Müsaadenizle bugün iyi bir rüya göreceğim" başlığıyla yayımlanan yazısında görmek istediği rüyasını anlattı. Herkesin iyiliği için "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP, toplumun öteki yüzde 50’sine doğru bir açılım yapmış..." diyen Özkök, "Söyleyin Allah aşkına...Böyle bir hayal, böyle bir rüya... Gerçekleşse eğer... Senin, benim, onun... AKP’linin, CHP’linin, MHP’linin, İYİ Partilinin, HDP’linin, Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun, Devlet Bahçeli’nin, Aydın Doğan’ın, Sabah’ın sahibi kimse onun... Hepimizin daha iyiliğine olmaz mı..." diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Müsaadenizle bugün iyi bir rüya göreceğim" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2017) yazısı şöyle:

İYİ rüyam şu:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP, toplumun öteki yüzde 50’sine doğru bir açılım yapmış...

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- O saçma sapan fesli soytarılar artık Atatürk ve Cumhuriyet’e küfretmek için ağzını açtığında, ilk salyayı birlikte ağzına tıkıyoruz.

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- Hapisteki bütün gazeteciler, aydınlar çıkmış. Sanatçılar kendini özgür hissediyor.

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- Hem iktidar yanlısı troller, hem kendini muhalefet diye yutturan küfürbazların hepsi kendi mahallelerinden bile kovulmuş.

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- Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ilişkilerimiz eskisi gibi iyi bir zemine oturmuş, Türkiye’nin AB üyeliği çok ciddi biçimde gündeme gelmiş.

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- Ortadoğu’da mezhep siyaseti, Osmanlıcılık, müdahalecilik, mahalle bizden sorulur tavrı bitmiş, Türkiye’nin menfaatlerine uygun bir diplomasiye dönülmüş...

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- Seçimler yapılıyor, ama hiçbir vatandaş “Eyvah benim partim kaybetti” diye kendini mazlum, hiçbir vatandaş da “Hahh işte benim partim kazandı, şimdi gösteririz biz onlara” raconuna, kibrine girmiyor... Hayat normal biçimde devam ediyor...

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Söyleyin Allah aşkına...

Böyle bir hayal, böyle bir rüya...

Gerçekleşse eğer...

Senin, benim, onun...

AKP’linin, CHP’linin, MHP’linin, İYİ Partilinin, HDP’linin, Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun, Devlet Bahçeli’nin, Aydın Doğan’ın, Sabah’ın sahibi kimse onun...

*Hepimizin daha iyiliğine olmaz mı...