Ertuğrul Özkök: İsrail halkı ve parlamentosu popülist liderlerin seçim yoluyla değiştirilebileceğini bütün dünyaya gösterdi ve umut verdi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun 12 yıl süren başbakanlık döneminin sona ermesini kaleme aldığı bugünkü yazısında, “İsrail halkı ve parlamentosu artık iyice dünyanın başına musallat olmaya başlayan popülist liderlerin seçim yoluyla değiştirilebileceğini de bütün dünyaya gösterdi ve umut verdi” dedi.

“İsrail halkı ve parlamentosu, parlamenter sistemlerde her zaman bir çözümün mümkün olduğunu gösterdi. İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun ayyuka çıkmış yolsuzlukları için parlamento içinde gerekenin yapılabileceğini de ispat etti” diyen Özkök devamında şunları kaydetti:

"İsrail halkı ve onun seçtiği parlamento, artık bütün dünyada İsrail devletinin adını 'teröriste' çıkaran bir lideri değiştirerek, halkının bu utançtan kurtulma yolunu açtı. İsrail halkı ve parlamentosu, “bölücü” falan demeden, diyenleri dinlemeden, ülkenin Arap nüfusunun partisini de koalisyona sokarak, hem Ortadoğu’ya, hem dünyaya büyük bir uzlaşma mesajı ve umudu verdi."

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