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Ertuğrul Özkök: İslamcılar insanları camilerden uzaklaştırıyor

"İran hiçbir zaman Türkiye’nin önüne geçemeyecek..."

09 Ocak 2018 06:41

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi'nin ülkesinde gerçekeleşen rejim karşıtı protestolara ilişkin yaptığı “Bugün İran’da camiler boş. İnsanlar tepki olarak diğer inançlara dönüyor" sözlerine yorumda bulundu. Özkök, İslamcılık, artık İslam’ın dibini oymaya başladı ve bu nesil, bütün İslam âleminde, bunun köklü biçimde sorgulanmasına tanık olacaktır" ifadelerini kullandı

Ertuğrul Özkök'ün "İslamcılar insanları camilerden uzaklaştırıyor" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

Var ya...

Bugüne kadar hiçbir laf bana bu kadar koymadı....

İran’ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, Hürriyet’te Cansu Çamlıbel’e verdiği mülakatta diyor ki...

“Bugün İran’ın hayalini kurduğu değişim, belki de bizi Türkiye’nin önüne geçirecek...”

*

Yine de içim rahat...

İran hiçbir zaman Türkiye’nin önüne geçemeyecek...

Ama Rıza Pehlevi’nin söylediği birkaç başka şey var ki, ben de aynı görüşteyim.

*

- Diyor ki Rıza Pehlevi...

(Bu insanlar) “Dini bir ayrımcılık aracı olarak kullanan rejime karşılar.

İran’da rejimin baskısı yüzünden dinden dönen çok oldu.”

*

- Diyor ki Rıza Pehlevi...

“Bugün İran’da camiler boş. İnsanlar tepki olarak diğer inançlara dönüyor.”

*

Ben bunu altı yıldır yazıyorum.

İslamcılık, İslam adına yürütülen kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı siyasetler yüzünden birçok İslam ülkesinde...

- Camiye giden insan sayısı hızla azalıyor.

- İnsanlar inançlarını sorguluyor, başka arayışlara giriyor, “deizm” yükseliyor...

*

Ben de diyorum ki...

Türkiye dahil bütün İslam âleminde er veya geç bunun sonuçlarını göreceğiz...

*

İslamcılık, artık İslam’ın dibini oymaya başladı ve bu nesil, bütün İslam âleminde, bunun köklü biçimde sorgulanmasına tanık olacaktır.

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