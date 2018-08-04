Ertuğrul Özkök: İnşallah İdlib'de de bir Çin sorunu ile karşı karşıya kalmayız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü'nden edindiği bilgi doğrultusunda Çin’in Şam’daki büyükelçisi Qi Qianjin'in, Esad rejimine başvurup İdlib’in geri alınması savaşına “bir şekilde” katılmak istediklerini bildirdiğini yazdı. Katılmak istemelerinin sebebini “ İdlib’de rejime karşı savaşan Uygur cihatçılar var...” diyerek açıklayan Özkök, "Ama bu haber doğruysa sınırımızda işler iyice karmaşık hale geliyor demektir. Yani Amerika ile papaz olduğumuz bir dönemde, inşallah İdlib’de de Uygurlar yüzünden bir Çin sorunu ile karşı karşıya kalmayız"dedi.

Hürriyet'ten Özkök'ün "Savaştığımız ülkeden son istihbarat raporu" başlığıyla (04 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Doğru mu bu Çin de nereden çıktı şimdi

Haber çok yeni...

1 Ağustos 2018 tarihli.

Kaynağı MEMRİ...

Türkçe adı “Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü”...

Buna göre Çin’in Şam’daki büyükelçisi Qi Qianjin, Esad rejimine başvurup İdlib’in geri alınması savaşına “bir şekilde” katılmak istediklerini bildirmiş.

Haydiii, bu da nereden çıktı şimdi, Çin’in, dibimizdeki İdlib’le ne ilgisi var diyebilirsiniz...

Cevabı ilginç:

“Çünkü İdlib’de rejime karşı savaşan Uygur cihatçılar var...”

Haberi veren Suriye rejim yanlısı El Vatan gazetesi...

MEMRİ 1998 tarihinde kurulmuş Washington merkezli bir kuruluş.

Ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum.

Ama bu haber doğruysa sınırımızda işler iyice karmaşık hale geliyor demektir.

Yani Amerika ile papaz olduğumuz bir dönemde, inşallah İdlib’de de Uygurlar yüzünden bir Çin sorunu ile karşı karşıya kalmayız.

Çünkü dün Sedat Ergin’in yazısından öğrendiğime göre Tel Rifat’ta da hafiften Suriye-Rusya-PYD ittifakı ile sürtüşme başlamış.

Artık Suriye’yi yazmak bile istemiyorum.

Çünkü anlaşılması imkânsız bir labirente döndü orası.

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