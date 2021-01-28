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Ertuğrul Özkök: İktidar yanlısı köşe yazarına paydaş kapitalizmi tavsiyesi

28 Ocak 2021 08:02

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında son günlerde gündemden düşmeyen gıda fiyatlarını kaleme alan gazetelere ve köşe yazarlarına seslendi.

Özkök, yazısının, “İktidar yanlısı köşe yazarına paydaş kapitalizmi tavsiyesi” başlıklı bölümünde, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler ve köşe yazarlarının da gıda fiyatlarındaki artışı kaleme aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Böyle durumlarda gözler hemen son satıcıya çevrilir. Mağaza denetimleri gibi daha çok eski sosyalist ülkelerde görülen uygulamalara başvurulur. Oysa geliştirilen “paydaş kapitalizmi” sistemi, ekonomik süreçlerin her aşamasına ahlaki ölçüler ve taahhütler getirdiği için daha kalıcı çözümler getirebilir. Önceki gün açıklanan 61 şirketlik listede hiçbir Türk şirketi yok. 

Oysa Türk şirketlerini de “paydaş kapitalizmi”ne geçmelerini teşvik ederek gıda fiyatlarının normalleşmesi için iyi bir yol açılabilir.

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