Ertuğrul Özkök: İktidar medyasının en akıllısı o çıktı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Sözcü" davası tanıklarından, Türkiye yazarı Fuat Uğur'un "Bu iddianame ile gazete sahipleri ve gazeteciler hakkında dava açılamaz" ifadesine ilişkin olarak "İktidar medyasının en akıllısı o çıktı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Sözcü'ye yönelik olarak "FETÖ" operasyonu düzenlenmiş; Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun ile muhabir Gökmen Ulu tutuklanmıştı. Ulu'nun daha sonra tahliye edildiği davada Fuat Uğur, "tanık" sıfatıyla yer almıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Oyun kuruculuktan oyunbozanlığa geçiş" başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidar medyasının en akıllısı o çıktı

Sözcü gazetesi iddianamesi, aslında iktidar yanlısı medyaya da büyük bir tuzaktı...

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur gelecekteki tehlikeyi en erken gören iktidar yanlısı gazeteci oldu.

Onu fark etti... Diyor ki...

Bu iddianame ile gazete sahipleri ve gazeteciler hakkında dava açılamaz...

Doğru...

Çünkü Sözcü’nün sahibi, gazetesinin attığı manşetler ve verdiği haberler yüzünden “FETÖ’cü” ilan edilirse...

Bugün artık bir FETÖ kumpası olduğu mahkeme kararlarınca da apaçık ortaya çıkmış Ergenekon, Odatv, Balyoz, İzmir casusluk davalarını manşetlerinden büyük destek mesajlarıyla veren, o konuda yazılar yazan gazetelerin sahiplerine ne diyeceğiz...

FETÖ terör örgütü üyesi mi...

Hadi deyin öyleyse... Bakalım ortada bir tane iktidar yanlısı gazete sahibi veya gazete yönetici ve çalışanı kalacak mı...