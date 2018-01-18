Ertuğrul Özkök: İktidar medyası nargile gettolarından sıkıldı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, hükümete yakınlığıyla bilinen gazretecilerin "nargile gettoları"ndan sıkıldığını yazdı. Özkök, "Duydum ki, son zamanlarda Kanyon’a, Zorlu’ya gidenler, her defasında iktidarın birkaç keskin kılıcına rastlıyormuş" dedi.

Özkök'ün "İnsaf Sinan, kim kimin kafasına silah dayadı" başlığıyla (18 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cengiz Semercioğlu’nun Kelebek’teki köşesinin satır aralarından okudum.



Ebru Yaşar geçen pazartesi akşamı eşi Necat Gülseven’e sürpriz bir yaş günü yapmış.



Onun bazı arkadaşlarını, Cihangir’in en gözde mekânı Hazine’ye davet etmiş...



Bilin bakalım, arkadaş grubunu Hazine’ye getirme görevini kim yüklenmiş...



İktidarın en sert kalemlerinden, Akşam gazetesinin genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu...



Duydum ki, son zamanlarda Kanyon’a, Zorlu’ya gidenler, her defasında iktidarın birkaç keskin kılıcına rastlıyormuş.



Güzel şeyler bunlar...



Demek ki iktidar medyası da nargile gettolarından sıkıldı.



Nargile out, şimdi “Afficinado” dönemi açılıyor...



Yani cigar...

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