Ertuğrul Özkök: Hocam, Nuh peygamber 4.5G'den mi konuştu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TRT'de bir programa katılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek'in "Nuh Tufanı' esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştü" sözlerini yorumladı. Dr. Örnek'e seslenen Özkök, "Hocam, Nuh peygamber 4G'den mi, 4.5G'den mi konuştu?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Ey Ekşi arkadaş şimdi sıra bende mi diyeyim" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hocam, Nuh peygamber 4G'den mi, 4.5G'den mi konuştu

Devletin TRT’sinde iki ilim insanı Nuh tufanını tartışmış...

Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek diyor ki:

“Hz. Nuh, kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlu ile ikna etmek için cep telefonuyla görüştü...”

Hocam merak ettim:

“3G mi, 4G mi yoksa 4.5 muydu... iPhone muydu, Samsung mu?”

Hocam diyor ki:

“Hazreti Nuh’un gemisinde nükleer enerji kullanıldı...”

Hocam merak ediyorum:

Birileri bana HES’lerden gelen elektrik kullanıldı demişti. Hangisi doğru...

***

Hocam diyor ki:

“Hazreti Nuh gemiye canlı hayvan almadı. Fransa ve Amerika’dan döllenmiş bir dişi ve bir erkek yumurta sipariş edildi?”

Hocam merak ediyorum:

Hepsiburada üzerinden mi, Amazon’dan mı getirtmişler?

***

Arkadaşlar şaka bir yana...

Artık okullarımızda ders veren ulemanın durumu budur.