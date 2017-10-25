Ertuğrul Özkök: Her makul Müslüman'ın gönlünde Atatürk’ün bir izi vardır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud'ın 'ılımlı İslam'a dönüyoruz' açıklaması hakkında yorumda bulundu. Özkök, İslam dünyasını bu bataklıktan çıkaracak bir medeniyet yolunun Atatürk'ün 90 yıl önce çizdiğini belirterek "İşte işaretleri gelmeye başladı... Arap dünyasının gerçek baharı, bir gün Atatürk’ün bütün Müslüman dünyasına gösterdiği yol aydınlandığında anlaşılacaktır..." dedi. Özkök, Suudi prensin açıklamarında şaşırmadığını da belirterek "Her makul Müslüman'ın gönlünde Atatürk’ün bir izi vardır" diye belirtti.

Ertuğrul Özkök'ün "Suudi kardeşim gün gelecek Atatürk’e de döneceksin" başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2017) yazısı şöyle:

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ılımlı İslam’a döneceğini açıkladı ya...

Baktım bütün dünya, herkes şaşırmış...

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Ben şaşırmadım...

- Çünkü aklın yolunun er veya geç bu olacağına kendim kadar emindim.

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- Çünkü, İslam’ın böyle bir uygulamasının, insan denilen varlığa uygun olmadığını çok iyi biliyordum.

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- Çünkü İslam dünyasını bu bataklıktan çıkaracak bir medeniyet yolu varsa eğer...

Bunun Atatürk’ün bundan 90 yıl önce çizdiği yol olduğunu çok iyi biliyordum.

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- Çünkü biliyordum, emindim ki...

Her makul Müslüman’ın gönlünde Atatürk’ün bir izi vardır...

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- Biliyordum, emindim ki...

Yirminci yüzyılda yaşamış her Müslüman’ın aklında, onun çizdiği yola bir hayranlık vardır...

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İşte işaretleri gelmeye başladı... Arap dünyasının gerçek baharı, bir gün Atatürk’ün bütün Müslüman dünyasına gösterdiği yol aydınlandığında anlaşılacaktır...