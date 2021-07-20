Ertuğrul Özkök: Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, “Gerçekçi olalım. Bize kuvvetli bir erken uyarı sistemi gerekiyor... Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız... Taliban’dan kaçanlar akın akın Türkiye’ye geliyor” diye yazdı.

“Hepimiz çok iyi bilincindeyiz ki, bu ülke artık ikinci bir 4 milyonluk Afgan göçünü kaldıramaz. O nedenle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu haklı” diyen Özkök yazısına şöyle devam etti:

“Bu olay bir iktidar, muhalefet meselesi değil... Önümüzdeki seçimde iktidar değişse de değişmese de bu sorun hepimizin ailesinin kapısına kadar dayanacak... Bu göçleri gördükten sonra şu soruları da artık kendi kendimize sormalıyız...

Bir: Müslümanlar niye ülkelerinden kaçıyor? Suriye’de Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor... Afganistan’da Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor... Irak’ta Müslüman, Müslüman’ın gırtlağına bıçağı dayıyor, Müslüman’ın mahallesine bombalı aracı bırakıyor... İran’da Müslüman, Müslüman’dan kaçtı...

İKİ: Müslüman’dan kaçan Müslüman Afgan, niye komşu İran’da kalmıyor? Esad’dan kaçan Suriyeli Müslüman, niye Irak’a, Mısır’a, Suudi Arabistan’a, Tunus’a kaçmıyor? Mollalar rejiminden kaçan Müslüman İranlı niye başka bir Müslüman ülkeye değil de Türkiye’ye sığınıyor? Niye hepsi Türkiye’de? Ve hangi Türkiye’de...

Evet önümüzdeki gerçek şu: Müslüman’dan kaçan Müslüman Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınıyor...”

“Yeni bir Afgan göçü kapımıza dayanmışken, işte bunları bir kere daha iyi düşünelim” diyen Özkök, “Şu Müslüman aleminde ‘Ümmet’ diye bir şey kalmadı... Ama hâlâ millet denilebilecek, hâlâ devlet denilebilecek bir Türkiyemiz var... Hepimiz... Ama hepimiz kıymetini iyi bilelim bu kutsal vatanın... Çünkü şu Müslüman aleminde hiçbirimizin gidecek başka bir vatanı yok” ifadelerini kullandı.

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