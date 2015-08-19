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Ertuğrul Özkök: Hepimiz Erdoğan'ın bağımlısıyız

'Onu başkan yapmasak da, hep birlikte baba yaptık'

19 Ağustos 2015 13:40

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök,  “hepimizin Tayyip Erdoğan bağımlısı olduğumuzu”, artık onsuz yaşayamayacağımızı iddia etti. Özkök, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “artık yoruldum, köşeme çekiliyorum” dese, neler olabileceğini yazdı.

“Bir sabah uyandığımızda eğer o yoksa...Bilin ki hepimiz yeni hayata zor adapte olacağız...” diyen Özkök, “Annesinden mama bekleyen yavru kuşlar gibi, her sabah, her akşam onun ağzımıza bir mama vermesini bekliyoruz. Kimimiz öfke... Kimimiz hayranlık ve tapınma ile alıyoruz gıdamızı...Onu başkan yapmasak da, hep birlikte baba yaptık” ifadelerini kullandı.

Özkök, “öyle bir sabahın ilk büyük kaybedenin, bütün hayatını, kayıtsız şartsız Tayyipperverlik"ten kazanan şuursuz tayfa olacağını” ancak tek kaybedenin bu kesim olmayacağını söyledi. Ertuğrul Özkök, “bizim mahalle olarak tanımladığı, “Yatıp kalkıp Erdoğan'a küfredenler...Ona küfretmeden yazı yazamayanlar...Yazdıklarını okutamayanlar...Rızklarını, evlerinin ekmeğini "Erdoğan düşmanlığından" çıkaranlar...Yani anti Erdoğan rantiyeler”in de işinin zor olduğunu iddia etti.

Özkök’ün Hürriyet gazetesinde “Bir sabah uyanıyoruz ki o yok” başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2015) yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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