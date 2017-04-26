Ertuğrul Özkök: Hayatımda ilk defa oyumu açıklıyorum...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, darbe girişiminin ardından gündeme gelen "idam cezası"nın halk oylamasına sunulması hâlinde "hayır" oyu kullanacağını açıkladı.

Özkök, “Hayatım boyunca referandum veya seçimlerde vereceğim oyu açıklamadım. Ama ilk defa açıklıyorum. Eğer idam cezası referanduma sunulursa vereceğim oy kesinlikle ‘Hayır’ olacak" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "O gün ne kadar sevindiysem bugün de o kadar üzüldüm" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Önümüzdeki kronoloji şudur:

1984 yılında, yani askeri darbe döneminde Türkiye’ye uygulanan denetim, 2004 yılında Başbakan Erdoğan döneminde kaldırıldı.



Sadece kaldırılmadı, aynı zamanda tam üyelik müzakereleri başlatıldı.



Ama Başbakan Erdoğan döneminde kaldırılan bu denetim, 13 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yeniden konuldu.



Umarım, bunun arkasından müzakerelerin dondurulması kararı gelmez.



Türk vatandaşı olarak, 13 yıl önce kaldırılmasına ne kadar sevindiysem, yeniden konulmasına da o kadar üzülmem normaldir.



Üzülmeyenimiz varsa, onların da hiç olmazsa şu sorunun cevabını düşünmelerini öneririm.



AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren bugüne kadar Türkiye’ye destek veren, onunla tam üyelik müzakerelerini başlatan AB bugün neden böyle bir şey yapmıştır?



Biz “Üst akıl”, “Güçlü Türkiye’yi kıskanıyorlar”, “Dik duruş”, “Müslüman düşmanlığı” dersek...



Onlar da “Yerlerde sürünen yargı”, “Baskılar”, “Düşünce özgürlüğü”, “İçerideki gazeteciler”, “Referandumdaki eşitsizlikler ve gölgeler”, “Baskılar” derse...



Bugün kim haklı olacak....

Yarın kimi haklı görecek...

Beni de aydınlatın gerçekten FETÖ'nün uydurması mı?

Vallahi de billahi de o soru yıllardır dilimin ucundaydı.



“Nereden çıktı bu Kutlu Doğum Haftası” diye soracaktım.



Ne hacı dedemden duymuştum. Ne hacı babaannem ve anneannemden...



Ama öylesine bir baskı ortamı vardı ki, dini konular öylesine tabu haline getirilmişti ve biz de öylesine sindirilmiştik ki...



Hem kendime zarar vermesin, hem çalıştığım gazeteye dil uzatılmasın diye sormadım.



Şimdi iktidar yanlısı bir gazete kesin yargısını yazdı ve şöyle dedi:



“Kutlu Doğum Haftası’nı FETÖ’cüler uydurdu...”



O günlerde “Herhalde Hıristiyanların Noel’ine rakip olarak böyle bir şey düşündüler” demiştim.



En iyisi ben yine de bu işe burnumu sokmayayım.

Hayatımda ilk defa oyumu açıklıyorum

Dün sabah Best FM’de Ufuk Karcı’nın konuğuydum.



Orada idam cezası hakkında düşüncemi sordu.



Aynen şu cevabı verdim:



“Hayatım boyunca referandum veya seçimlerde vereceğim oyu açıklamadım. Ama ilk defa açıklıyorum. Eğer idam cezası referanduma sunulursa vereceğim oy kesinlikle ‘Hayır’ olacak.”