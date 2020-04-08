Ertuğrul Özkök: Halkın yüzde 91'i ekonomi için endişeli

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ipsos'un Koronavirüs araştırmasının verilerini bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, 100 kişiden 94'ünün Koronavirüs'ten endişellenmesine rağmen neden hâlâ sokaklarda dolaşıldığını sordu. Özkök, Koronavirüs nedeniyle halkın yüzde 91'inin endişeli olduğunu dile getirdi

Özkök, "Ipsos’un yaptığı son araştırmaya göre her 100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 94’ü koronadan endişe duyuyor. Koronanın resmi olarak açıklandığı 10 Mart haftasında bu rakam yüzde 79’du... Yani 15 gün içinde 15 puan daha arttı.Bir başka soru daha... Korona salgını ne zaman bitecek...13-16 Mart arasında yapılan araştırmada halkın yüzde 45’i 'Birkaç ay içinde biter' diyordu. Böyle diyenler yüzde 36’ya inmiş. Buna karşılık 'Altı aydan daha fazla sürer' diyenlerin oranı yüzde 24’ten yüzde 32’ye çıkmış." ifadesini kullandı.

Özkök, "Gelelim bir başka soruya... Ekonomik korku sorusu... 'Koronavirüs ekonomi için tehlike oluşturuyor mu?' 'Çok ciddi tehlike oluşturuyor' diyenlerin oranı 15 günde yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkmış. Yani 25 puan artış var. 'Kısmen tehlike oluşturuyor' diyenler ise yüzde 30’dan 22’ye inmiş. Yani halkın yüzde 91’i ekonomi açısından da endişeli" görüşünü savundu.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

O zaman gelelim son soruya... Her 100 Türk’ten kaçı “Koronavirüs ekonomi için pek bir tehlike oluşturmaz” diyor?

Her 100 Türk’ten 5’i...

Ya “Merak etmeyin Türk ekonomisi sağlamdır, hiçbir tehlike oluşturmaz” diyen?

Her 100 Türk’ten sadece 2’si...

Ipsos araştırması gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her bakımdan büyük bir korona endişesi yaşıyor...

Bunun iyi haber olması gerekir değil mi... Çünkü alınan önlemlerin, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması için sağlam bir psikolojik zemin oluşturuyor.

O zaman gelelim asıl soruya:

İyi de neden öyleyse hâlâ sokaklarda dolaşan insanlar var?

Araştırmada bu soru sorulmamış. O zaman “Acaba” deyip ben cevap vereyim.

Yani insanlar kendilerine bir şey olmayacağına inanıp sadece başkaları için mi endişeliler?