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Ertuğrul Özkök: Gün gelecek, böyle vicdansız manşetlerde kendi suretinizi göreceksiniz!

"Böyle şeylerden canı ve vicdanı çok yanmış bir büyüğünüz olarak söylüyorum..."

21 Ekim 2017 13:47

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında iktidar yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında yapılan haberlere tepki gösterdi. Özkök, "Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak. Gün gelecek, devran dönecek. Böyle vicdansız manşetlerde, kendi suretinizi göreceksiniz" dedi. 

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen, iş adamı Osman Kavala, iki gün önce "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" kapsamında gözaltına alınmıştı. Kavala hakkında 7 günlük gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bir gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Sanki bir yerden emir gelmiş gibi...

Osman Kavala hepsinin manşetinde...

***

Sanki uzun süredir biriktirdikleri bir kinin davasını sürdürüyorlar.

O hınçla...

“Kızıl Soros” demişler...

“Terörün finansörü” demişler...

***

Daha savcı ilk sorusunu bile sormadan, onlar iddianameyi yazmışlar...

Karara hükmetmişler...

Ve manşetten infaz etmişler...

***

Arkadaş, nerede ne zaman biriktirdin bunca öfke ve kini...

Siz Balyoz davalarında FETÖ’nün o kumpas dalaverelerini manşetlerinize taşıdığınız günlerde, o, Dani Rodrik’le birlikte nasırınıza bastığı günlerde mi...

***

Bakın burada böyle şeylerden canı ve vicdanı çok yanmış bir büyüğünüz olarak söylüyorum...

Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak...

***

Gün gelecek, devran dönecek...

Böyle vicdansız manşetlerde, kendi suretinizi göreceksiniz...

 

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