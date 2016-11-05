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Ertuğrul Özkök: Gece yarısı gözaltı tutuklamaları, beni ülkemin geleceği konusunda çok karamsar yapıyor

"Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimi öncesi siyaseti bana çok umut vermişti"

05 Kasım 2016 11:53

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil tutuklanan 9 HDP'li vekil hakkında "Dokunulmazlıklarının kaldırılması, gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanmalarına gelince.Burada da iktidar partisi ve devletim beni hayal kırıklığına uğrattı.Bu da beni ülkemin geleceği konusunda çok karamsar yapıyor." dedi. "Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimi öncesi siyaseti bana çok umut vermişti." diyen Özkök "7 Haziran sonrası aynı cesareti PKK terörüne karşı göstermesini beklerdim." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün HDP'li vekillerin tutuklanmasıyla ilgili Hürriyet gazetesindeki yazısı ( 5 Kasım 2016) şöyle:

Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimi öncesi siyaseti bana çok umut vermişti.

7 Haziran sonrası aynı cesareti PKK terörüne karşı göstermesini beklerdim.

Hayal kırıklığına uğradım.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması, gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanmalarına gelince...

Burada da iktidar partisi ve devletim beni hayal kırıklığına uğrattı.

Bu da beni ülkemin geleceği konusunda çok karamsar yapıyor.

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