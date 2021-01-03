Ertuğrul Özkök: Galatasaraylı Omar, uzman bir hastaneye götürülebilirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, evinde yeni yıl kutlaması sırasında havai fişekle gözünden yaralanan Omar Elabdellaou'nun o gece uzman bir göz hastanesine götürülebileceğini yazdı.

Özkök, "Yılbaşı gecesinin en dokunaklı olaylarından biri Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin elinde bir yılbaşı fişeğinin patlamasıydı. Biri Down sendromlu üç çocuğunu eğlendirmek için aldığı fişek elinde patlayınca gözünden yaralandı. O gece Galatasaray yöneticilerinin gösterdiği çabaların tanığıyım. Gözü yaralı futbolcu, o telaş içinde, kulübün sponsorluk anlaşması bulunan bir hastaneye götürülmüş. Götürüldüğü hastane de iyi bir kurum... Ancak göz çok uzmanlık isteyen bir organ... İstanbul’da da çok uzman göz hastaneleri var.Göz vakalarını iyi biliyorum. En kısa zamanda müdahale çok önemli. Ayrıca böyle bir ameliyatın uzman bir ekiple yapılması önemli. Dolayısıyla o telaş içinde en yakın hastaneye götürme duygusunu da anlıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Ancak o akşam sokağa çıkma yasağı vardı. Dolayısıyla şehrin herhangi bir yerindeki uzman bir hastaneye hızla götürülebilirdi.Yine de umarım o hastanede de uzman bir ekip müdahale etmiştir... Genç ve başarılı bir futbolcu. Oynayacağı futbola engel bir iz kalmaz umarım..." ifadesini kullandı.