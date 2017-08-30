Ertuğrul Özkök: Fethetmek zafer de kurtarmak bozgun mu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "İflas etmiş bir Osmanlı enkazından yeni bir vatan yaratan insanları tarihimizden kalleşçe silme planları yapıldığını" söyledi. Özkök "Fethetmek zafer de kurtarmak bozgun mu?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te "Fethetmek zafer de kurtarmak bozgun mu" başlığıyla (30 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Öyleleri var ki...

Çıkıp açıkça, mertçe söylemiyorlar...

Sinsi, sinsiden bile pespaye bir tavırları var...

*

Bu ülkeyi işgalden kurtaran insanlara tarihin sayfaları arasında sinsi tuzaklar kurup, her birini tek tek gelecek nesillerin kafasından silmek için pusuda bekliyor.

*

İflas etmiş, süflileşmiş, yangın yerine döndürülmüş bir Osmanlı enkazının külleri içinden Zümrüdüanka kuşu gibi yeniden doğup, bize özgür bir vatan bırakan insanları tarihimizden kalleşçe silme planları yapıyorlar.

*

23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 30 Ağustos’u, 29 Ekim’i milli takvimimizin yapraklarından yırtıp koparmaya tam teşebbüs halindeler...

*

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı...

26 Ağustos 1071’de Alparslan Malazgirt’te bize bu toprakların kapılarını açmıştı.

Bu toprakları vatan bellemiştik.

Bundan 850 yıl sonra, son Osmanlı, bu toprakları paramparça edip kaçtığında, bir başka 26 Ağustos günü büyük bir insan Büyük Taarruz’u başlatmıştı...

*

Ve bir 30 Ağustos 1922 günü...

Vatanımızı yeniden özgür kılmıştık

*

Ey genç insan...

Gönlümüze silinmez mürekkeple yazılmış bir tarihtir bu...

Bugün bu ülkenin 80 bin camisinde ezan okunuyorsa...

Bugün buranın adı Türkiye Cumhuriyeti ise...

Bugün cebimizde Atina’nın, Londra’nın, Paris’in, Roma’nın verdiği ikinci sınıf teba vesikası değil de Ankara’nın verdiği TC kimliğini taşıyorsak eğer...

*

O büyük insan sayesindedir...

Yani Mustafa Kemal Atatürk’ün...

Boşverin geçici, alaminüt müfredat programlarını...

Siz anlatın çocuklarınıza bu ülkenin vatansever gerçek milli müfredatını...

*

Bilin ki...

Tarihi tebeşirle yazmaya kalkan nankörler silinip gidecek...

Silinmez mürekkeple yazılan bu şerefli tarih ilelebet payidar olacaktır.

*

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun...