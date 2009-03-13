Ertuğrul Özkök: Fehmi Koru iddiaları eğlenceli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Fehmi Koru'nun Hurriyet'in başına geçeceğine ilişkin haberlerin kendisini eğlendirdiğini belirtti ve ekledi, 'Neden olmasın?'



Hurriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkük, dün gece NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol'un konuğuydu.



'Fehmi Koru'nun Hurriyet Gazetesi'nin başına gelme ihtimali sizce nedir? Aydın Bey'e de yakınsınız!' sorusuna, 'bu haberlerin kendisini çok eğlendirdiğini' belirten Özkök, şu yanıtı verdi:



'Neden olmasın'



"Ben bu soruya yanıt veremem. Bir kere Genel Yayın Yönetmeni'ni tayin etme yetkisi Aydın Doğan'ın ve Hurriyet'in CEO'su Vuslat Doğan Sabancı'nın. Böyle bir ihtimal olup olmadığını bilemem ama 'neden olmasın?' derim. Herhangi bir gazeteci için de geçerli bu. Bunlar bu toplumun başarılı gazetecileriyse neden olmasın?"



'Şu an için bir fantezi'



Kendisinin Hürriyet'in başına nasıl geçtiğini anlatan Ertuğrul Özkök, programdaki 'Fehmi Koru Hürriyet'in başına geçecek olursa gazete bambaşka bir yere gelecek, çizgisi değişecektir' yorumlarının ardından da şunları söyledi: "Bu herhalde bir fantezi. Fanteziler üzerine de konuşmak lazım diye düşünüyorum. Geçenlerde de belirttim, 'niye olmasın?' Ama, şu anki yapı itibarıyla fantezi. Ben bunların fantezi olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyorum.



Fehmi Koru gazetecilik zekası olan, kendinden bahsettirmeyi bilen bir insan. Hurriyet'le ilgili yazdığı komplo teorilerine katılmamakla birlikte beni dehşete düşürüyor bir süre sonra da eğleniyorum; artık okumadığımı da belirteyim ama niye olmasın? Eğer burası demokratik bir ülke olacaksa, demokratik bir yelpazede olacaksak ve Fehmi Koru, Hurriyet okurunun hoşuna gidecek bir gazetecilik anlayışını benimseyebilecekse olur."



'5 yıldır ayrılmayı düşünüyorum'



5 yıldır bulunduğu görevden ayrılma niyetinde olduğunu belirten Özkök, uzun süredir bu görevde olduğunu ve 'çok oldu' diye düşündüğünü söyledi. Özkök, "Göreve 5 yıl için gelmiştim 19 yıl oldu. Tabi ki bu kararları patronlar verecek" dedi.