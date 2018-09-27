Ertuğrul Özkök: Fatih Altaylı'yla Bakan Ersoy önünde tartıştık, beğenmediğini söylüyor...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önünde tartıştıklarını söyledi. Özkök, "Göbeklitepe kalıntılarına bakarken Fatih Altaylı, çıkarılan eserleri yağmurun etkisinden korumak için Almanların yaptığı tente çadırı beğenmediğini söylüyor" diyerek tartışmanın detayını aktardı.

Özkök bugünkü (27 Eylül 2018) yazısının devamında şunları kaydetti:

“İhaleyi alan Alman firma, burası için özel bir çalışma yapmadı. Almanya’da bir futbol sahasını örtmek için yaptığı projeyi aynen buraya uyguladı” diyor. Bakan bir görüş bildirmeden dinliyor.

Benim görüşüm ise farklı.

Kazıda çıkarılan eserlerin üzerine yapılan tentenin projesini çok beğendim. Hem estetik olarak, hem mühendislik olarak bana çok iyi göründü.

Ayrıca, kazı yerinin etrafını gezmek üzere yapılan 360 derece platform da çok kullanışlı.