Ertuğrul Özkök: Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan'ın arasına ben girmem

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Fatih Altaylı arasında başlayan "çıplaklık" tartışmasıyla ilgili olarak "Kimlerin arasına asla asla girmem? Gülben Ergen’le Erhan Çelik kavgası mı? Aman aman derim. Uzak durayım. Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan’ın 'Fışkıran aşırı gerçek penis' polemiği mi? Hiç üzerime mesele olmaz. Hepsi tehlikeli bölgedir" dedi.

15. İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine düzenlenen saldırı sonrası Ahmet Hakan, burada yer alan sanat işleriyle ilgili olarak "Sevimsiz. İrrite edici. Rahatsız edici. Kusturucu. Mide bulandırıcı. Bağlamsız. Anlamsız. Amaçsız" demişti. Altaylı ise, Hakan'a tepki gösteren yazısında "Sergiye değil, psikiyatra git" "Aynı kültürün ürünüsünüz hepiniz. Olmadığın bir şey gibi görünmeye çalışma" ifadelerini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Yok mu bu kimsesizlerin kimsesi olacak bir hâkim" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Enis Berberoğlu hakkındaki karar bozuldu ama o hâlâ içeride...

*

Sözcü gazetesinin muhabiri hâlâ içeride...

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Cumhuriyet’in bazı yazarları va çalışanları hâlâ içeride...

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Ahmet ve Mehmet Altan hâlâ içeride...

*

Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay hâlâ içeride...

*

Ve bir sabah uyanıyoruz ki...

Büyükada’da, herkesin gözü önünde toplanıp insan hakları konusunu konuştuğu için uydurma iddialarla içeri alınan insanlar bırakılmış...

Üstelik serbest bırakıldıkları gibi yurtlarına dönmelerine izin verilmiş.

*

Bir ertesi sabah da öğreniyoruz ki...

Eski Almanya Şansölyesi Schröder arabulucu olmuş...

Rica etmiş...

Ve öyle bırakılmışlar...

*

Çok da iyi olmuş...

Eski şansölyenin hatırına da olsa, hiç olmazsa Türkiye’nin bir ayıbı ortadan kaldırılmış...

İyi de...

Şimdi aylardır bir

hiç uğruna içeride tutulan öteki meslektaşlarımız için ne diyecekler...

*

Büyükada kimsesizlerinin bir kimsesi çıktı...

İçeridekiler de şöyle mi desinler?

Yok mu içerideki öteki kimsesizlerin kimsesi olacak bir kimse...

Vicdanlı ve cesur bir hâkim...

*

Veya Schröder olayındaki gibi sözü

geçen, ağırlığı olan, “Çıkarın” dediğinde çıkaracak biri...

Kimlerin arasına asla asla girmem

- Gülben Ergen’le Erhan Çelik kavgası mı...

Aman aman derim... Uzak durayım...

*

- Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan’ın “Fışkıran aşırı gerçek penis” polemiği mi...

Hiç üzerime mesele olmaz...

*

- “Pelikancılarla”, “Davutoğlucular”savaşı mı...

Yanından geçmem...

*

Hepsi tehlikeli bölgelerdir...