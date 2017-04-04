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Ertuğrul Özkök: 'Evet' çıkarsa, Türkiye'de sürdürülebilir bir rejim olmaz, yine anayasa değişikliği yapılır

"28 Şubat'tan daha gaddar, daha vicdansız ve acımasız"

04 Nisan 2017 11:09

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak "Yüzde 51 ‘evet’ çıkarsa, bu, Türkiye’de sürdürülebilir bir rejim ortaya çıkarmayacaktır. Bu rejimin ileride halkın en az yüzde 70’inin onayını almış sivil bir mutabakat anayasası ile değiştirileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Asıl soru: 16 Nisan'da hangi harita çıkacak" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

28 Şubat'tan daha gaddar, daha vicdansız ve acımasız

Dünyada hiçbir ülke, kendi içinden çıkmış bir başarı hikâyesini böyle harcamaz.

Dünyada hiçbir ülkenin vatandaşı başarılı bir şirketine karşı böyle vicdansızca, insafsızca saldırmaz.

Dünyanın hiçbir vatandaşı, bir espriye karşı bu kadar gaddarca tavır almaz.

Ülker’e 28 
Şubat’ta “yeşil sermaye” diye iğrenç bir iftira atıldı. Bizler karşı çıktık.

Ülker’e geçen cuma akşamından  beri bir trol  sürüsünün yaptığı yine budur.

Tek fark bugün saldıranlar dünkünden de acımasız, dünkünden de vicdansız, dünkünden de gaddar.

'Evet' çıkarsa ne olur, 'hayır' çıkarsa ne olur?

Cevabım şu:

- Yüzde 51 ‘evet’ çıkarsa, bu, Türkiye’de sürdürülebilir bir rejim ortaya çıkarmayacaktır.

Bu rejimin ileride halkın en az yüzde 70’inin onayını almış sivil bir mutabakat anayasası ile değiştirileceğini tahmin ediyorum.

- Yüzde 51 ‘hayır’ çıkarsa, bu da yeni bir anayasaya ihtiyacımız olmadığı, mevcut sistemle yürüyebileceğimiz anlamına gelmeyecek.

SONUÇ: Türkiye mutlaka ve mutlaka gerçek bir sivil anayasa yapmak zorundadır.

Er veya geç, hepimizin kendimizi adalet, bürokrasi, polis ve ordu karşısında güvende hissedebileceğimiz, kaderimizi kişilere değil, kurumlara emanet edebileceğimiz bir anayasayı yapmak zorunda kalacağız.

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