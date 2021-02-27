Ertuğrul Özkök: Erkeklerden umudumu kestim, bu ülkeye gerçek demokrasiyi cesur kadınlar getirecek

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, AKP kurucularından Ayşe Böhürler ile yazar Ayşe Kulin’in arasında geçen mektuplaşmayı konu edindiği bugünkü yazısında, “Erkeklerden umudumu kestim, bu ülkeye gerçek demokrasiyi cesur kadınlar getirecek” dedi.

Armağan Çağlayan’ın programına katılan Ayşe Kulis’in, “Ama beni zorla çarşafa soksalar bile bu ülkede kalacağım...” ifadesine karşın Ayşe Böhürler’in, “Sizi zorla çarşafa sokacak olan olursa lütfen haber verin birlikte mücadele edelim” ifadelerine yer verdiği yazısından bölümler aktaran Özkök, şunları kaydetti:

“Yıllardır şuna inanıyorum. Erkeklerden umudumu kestim. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi cesur kadınlar getirecek. Cesur modern hayat tarzına sahip kadınlar; cesur laikler, cesur muhafazakâr kadınlar. Cesur başı açık kadınlar, cesur başı örtülü kadınlar...”

Özkök, Ayşe Kulis ile Ayşe Böhürler’in birbirine yazdığı yazılardan bölümler aktardığı yazısında ayrıca, “Tabii ki ben yazıma uygun bölümleri aktardım. Ama iki kadının ne dediği hakkında tam ve doğru bir fikir edinmek için ikisinin de yazısını tam metin olarak okuyun lütfen” notunu paylaştı.

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