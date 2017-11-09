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Ertuğrul Özkök: Erdoğan'ın görüşleri mi değişti...

"Evet betonlaşma, şehirlerimizin canına okudu..."

09 Kasım 2017 05:09

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Şehircilik Şurası Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Önümde cami, mescid, onun önünde de kuşların evi var. Acaba şu anda kuşlara ev yapmayı düşünen var mı? Böyle bir anlayış kaldı mı?" sözlerini derğerlendirdi. Erdoğan'ın sözlerine katıldığını belirten Özkök, "Bir de şunu merak ediyorum...Cumhurbaşkanımız şehirlerin estetik görünümlerine önem veriyor. Cumhurbaşkanı geçmişte, başbakanlığı sırasında bir konuşmasında bu çirkin cami mimarisinden şikâyet etmiştiAcaba görüşü mü değişti..." diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Orantısız minare de şûrada konuşulmalı"  başlığıyla yayımlanan (9 Kasım 2017) yazısı şöyle:

- Şehirlerin estetiğiyle ilgili sözlerine canıgönülden katılıyorum...

Evet betonlaşma, şehirlerimizin canına okudu...

- Rahmetli Menderes döneminde başlayan apartmanlaşma sırasında hiçbir estetik değer dikkate alınmadı.

- Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüye çıkarken elinde tuttuğu o cami maketindeki minareye de itirazım var.

*

Şu İstanbul’daki cami mimarisine bakın...

Çamlıca’ya yapılan, Ankara’ya yapılan büyük camilerde binayla orantılı yüksek minarelere itirazım yok elbette.

Ama şehirlerin, kasabaların, mahallelerin ortalarına yapılan mahalle camilerindeki orantısız minare boylarına bir bakın.

Osmanlı’da mahalle camisi mimarisinde böyle bir minare var mıydı...

Gidin Boğaz’daki o güzel camilere bakın...

Alaçatı’da, Sığacık’ta, Gümüşhane’deki o mahalle ve semt camilerinin mimarisine bakın...

Var mı bir tane 60-70 metre minare...

Bana göre bunlar da şehirlerimizdeki betonlaşmanın bir başka örneği...

*

Bir de şunu merak ediyorum...

Cumhurbaşkanımız şehirlerin estetik görünümlerine önem veriyor.

Cumhurbaşkanı geçmişte, başbakanlığı sırasında bir konuşmasında bu çirkin cami mimarisinden şikâyet etmişti...

Acaba görüşü mü değişti...

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