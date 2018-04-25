Ertuğrul Özkök: Erdoğan iki hedef verdi, şimdilik ‘İnşallah' diyerek köşeme çekiliyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasındaki 24 Haziran sonrası vaadlerini "hedef" olarak değerlendirdi. Özkök, "İnşallah" diyerek, "Şimdilik, köşeme çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, AKP grup toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçim için vaadlerde bulunmuş, "Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır" demişti.

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Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözlerini değerlendiren Özkök şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem için iki hedef verdi:



Bir: Daha çok demokrasi olacak dedi...

İki: Tam bağımsız adalet olacak dedi...



Eğer dün verilen bu söz, ağızdan çıkan söz, yarın unutulacak bir seçim vaadi değilse...

Eğer doğru çıkacaksa...

Demek ki daha demokrat, daha adil, daha vicdanlı bir Türkiye’nin işaret fişeği de yine İzmir’den atılacak...

İyi bir haber bu...

Şimdilik “İnşallah” diyerek köşeme çekiliyorum..."