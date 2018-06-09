Ertuğrul Özkök: Erdoğan Demirören'i son defa görebilseydim ona borcumu ödeme imkânım olacaktı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'i son kez görme fırsatını kaçırdığını söyledi.Özkök, "Son defa görebilseydim ona borcumu ödeme imkânım olacaktı" dedi.

Özkök'ün "O gün devir teslimde gördüğüm aile tablosu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

O gün devir teslimde gördüğüm aile tablosu

Hürriyet gazetesindeki devir teslim töreni hâlâ gözümün önünde.

Aydın Doğan, sahibi olduğu medya grubunu Demirören Ailesi’ne devrediyordu.

İki ailenin kurucu babalarından Aydın Doğan sahnedeydi. Erdoğan Demirören ise binaya gelmiş ama hastalığı nedeniyle aşağı inememişti.

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O gün salonda Demirören ve Doğan ailelerinin ikinci ve üçüncü kuşak üyeleri vardı.

Uzun süre iki ailenin çocuklarını izledim.

Erdoğan Bey ve Aydın Bey modern Türk aileleri kurmuştu.

Pırıl pırıl çocuklar, iyi eğitim almış evlatlar...

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O gün Türk sanayisinin Vehbi Koç sonrası ilk kuşağının Türk sanayisine yaptığı büyük katkıları düşünmüştüm.

Bugün Türk ekonomisi, bütün Müslüman dünyasında yıldız gibi parlıyorsa eğer...

Karadeniz’de, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Avrupa’nın birçok yerinde liberal ekonomisiyle en rekabetçi ülkelerden biri haline geldiyse...

Bunda Erdoğan Demirören ve Aydın Doğan gibi kurucu babalarının büyük vizyonu, hayatlarını neredeyse heba edecek kadar sıkı çalışmalarının büyük katkısı vardı.

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O gün Erdoğan Bey’in gazeteye geldiğini bilmiyordum. O nedenle yukarı çıkıp hoş geldiniz bile diyememiştim.

Meğer onu son defa görme fırsatını kaçırmışım.

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Oysa görseydim, ona bir borcumu ödeme imkânım olacaktı.

Basına geç gelmiş bir gazeteci olarak 1990 yılında İstanbul’a geldiğimde bana bugün çalıştığım sektörü ilk anlatanlardan biriydi Erdoğan Bey...

Ne zaman bir davette onun masasına düşsem sevinirdim.

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Belki az insan bilir ama Erdoğan Bey Türk basınının hafıza kutularından biriydi.

Türk ekonomisinin kurucu babalarındandı...

Türk medyasının kurucu babalarının da en yakın arkadaş grubundaydı.

Modern Türk basınının kuruluş yıllarının en büyük tanıklarındandı.

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Benim için onun çok daha duygusal bir hatırası da var.

Erdoğan Bey, Rumelili Türk iş insanlarıyla birlikte Evlad-ı Fatihan ruhuna sahip çıkan insanlardandı...

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Güle güle Erdoğan Bey...

Kırcaali’de doğmuş bir anne ve babanın oğlu olarak o tesadüf masalarda bana anlattıklarınızı ve Rumelilik ruhuna yaptığınız bu katkıları hiç unutamayacağım...