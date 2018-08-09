Ertuğrul Özkök: Ee Cengiz ne olacak şimdi

Oyuncu Talat Bulut hakkında taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, savcının takipsizlik kararını köşesine taşıdı. Özkök, ilk günden Talat Bulut hakkında 'hüküm' veren ifadeler kullanıldığını ve Cengiz Semercioğlu'nun da bu furyada başı çektiğini vurguladı. Özkök, karar için ise "Hepimizin kulağına küpe olsun diyeceğim ama kulaklarda küpe takacak yer de kalmadı.." diyerek Semercioğlu'na seslendi: "Ee Cengiz ne olacak şimdi"

"Ama bu laf var ya,dua et savcı bu kararı aldı"

Öte yandan Ertuğrul Özkök, Talat Bulut'un tacize uğradığını idda eden kıza yönelik, “Şimdi kim alır bu kızı...” açıklamasını eleştirdi. Yazar, Bulut'un yargı sürecindeki tutumunu sevdiğini ancak açıklamanın "Bu lafı eden adam onu da yapmıştır' dedirtecek cinsten" olduğu vurgusu yaptı.

Yazar Özkök'ün oyuncu Talat Bulut'a ilişkin kale aldığı yazı şöyle:

Ee Cengiz ne olacak şimdi

Cengiz Semercioğlu daha ilk günden girişti...

Önüne gelen girişti Talat Bulut’a...

Cengiz’e diyorsam, kendimi de taştan esirgemiyorum ha...

Yani, onlar girişti de ben geri mi kaldım...

Eski eşinin gönderdiği, bana ve girişen herkese sitem dolu mektubunu kelimesine dokunmadan yayınladım ama...

Ama ilk laf ağızdan çıkmıştı bir kere...

Taciz, şu bu... Ya sonuç...

Savcı inceledi...

Hem de epey uzun inceledi... Herkesi dinledi. Ve sonunda takipsizlik kararı verdi.

Oynadığı dizi doğru olanı yaptı, tekrar eski rolüne kabul etti...

Ne olacak şimdi...

“Yok arkadaş benim vicdanımda aklanmadı mı” diyeceğiz...

Adama derler ki, “Arkadaş, sen kimsin ki, senin vicdanın herkesin vicdanı olsun”...

Hiç de haksız olmazlar hani...

Hepimizin kulağına küpe olsun diyeceğim ama kulaklarda küpe takacak yer de kalmadı..

O yüzden, kim bilir kaçıncı defa ders olsun diyeyim ve kapatayım bu mevzuyu...

- NOT: Bu arada savcıyı da kutluyorum... Bu kadar ağır bir kamuoyu baskısı altında bile etkilenmedi, elindeki delillere bakarak kararını verdi.

Bak kardeşim bu laf hiç olmadı

- Talat Bulut hakkında bu yazıyı yazdım.

Fakat hemen sonta ağzından çıkan o lafı okudum.

“Şimdi kim alır bu kızı...”

Bak arkadaşım sana bir şey söyleyeyim.

Bütün bu olay sırasındaki sakin duruşunu, yargının kararını bekleyişini sevdim.

Ama bu laf var ya...

Hiç sevmedim.

Sanki “Bu lafı eden adam onu da yapmıştır” dedirtecek cinsten.

Dua et savcı bu kararı aldı.

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